Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 33. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı sahasında Yalova Group Belediyespor'u 89-76 mağlup etti.



Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-22 önde geçen Bandırma Kırmızı ilk yarıyı 41-40 geride kapattı.



İkinci yarıda farkı açan ve son periyoda 63-59 önde giren Bandırma ekibi, karşılaşmadan da 13 sayı farkla 89-76 galip ayrıldı.



Bandırma Kırmızı'da Ragıp Berke Atar 17, İsmail Cem Ulusoy 15, Erkin Şenel 14 sayı ile oynadı. Yalova Group Belediyespor'da ise Hunt 27 sayı ile mücadele etti.