Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Akhisar Belediyespor, evindeki son maçında lider Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Akhisar Belediyespor, evindeki son maçında lider Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Ev sahibi 92-69 mağlup olurken Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise liderliğini korudu.
Karşılaşmanın ilk çeyreği konuk ekip Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor hücumda etkili olunca 20-9 önde tamamladı. Akhisarlı devler ikinci periyotta farkı 6 sayıya düşürse de konuk ekibin son saniye basketi ile ilk devre konuk ekibin 38-30 üstünlüğü ile geçildi.
Üçüncü periyotta ev sahibi ekip hücumda etkili olamayınca konuk ekip aradaki farkı 20 sayıya çıkardı (70-50). Dördüncü periyotta ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor oyundan iyice geriye düşünce karşılaşma konuk ekip Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un 92-69 üstünlüğü ile son buldu.
Akhisar Belediyespor'da Leemire Goldwire 20 sayı ile takımının ve karşılaşmanın en fazla skor kaydeden oyuncusu olurken Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise Kerem Gönlüm 16 sayı ile takımının en fazla skor üreten oyuncusu oldu.
Bu karşılamanın ardından TBL'de 32. hafta sona erdi ve Akhisar Belediyespor 45 puan ile 11. sırada yer alırken Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor 58 puanlı Nesine.com Eskişehir Basket ve Petkimspor ile birlikte liderliğini korudu. Akhisar Belediyespor 33. haftada Türk Telekom'un konuğu olurken lider Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise Mamak Belediye Ankara DSİ takımını konuk edecek. - MANİSA