Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin (TBL) 32. haftasında sahasında İstanbulspor Beylikdüzü’nü konuk eden Petkim Spor, rakibini 93-74 mağlup ederek ligdeki 26 galibiyetini aldı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin (TBL) 32. haftasında sahasında İstanbulspor Beylikdüzü'nü konuk eden Petkim Spor, rakibini 93-74 mağlup ederek ligdeki 26 galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Murat Ciner xxx, Seyhan Topaoğlu xx, Mustafa Akıllıoğlu xx
Petkim Spor: Kenan Bajramovic xxx 16, Terrance Orlndo Campbell xxx 16, Recep Doğrusöz xxx 11, Gökhan Karabıyık xx 6, Polat Kaya xxx 19, Önder Külçebaş xxx 8, Sercan Ergin xxx 5, Ali Ulaş Peker xx 3, Emir Koç x, Ediz Oktay x 3,Can Terzioğlu xx 2, Murat Kaya x 3
Başantrenör: Burak Gören
İstanbulspor Beylikdüzü: Brandon Brown xx 22, Elıjah Kwame Tajhee Johnso xxx 21, Mustafa Baki Görür xxx 10, Genco Ozan Dilik xx 7, Utku Saraloğlu xx 7, Berkay Siniroğlu x 4, Ali Can Güney x 3, Musa Güneş x, Uğur Can Aksoy x, Burak Seren x, Umut Can Özyıldırım x, Barış Ömer Erlin x
Başantrenör: Hakan Yavuz
1. Periyot: 27-14 (Petkim Spor lehine)
Devre: 47-33 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 70-59 (Petkim Spor lehine) - İZMİR