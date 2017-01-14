Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 1. Ligi 18. hafta karşılaşmasında Afyon Belediyespor, 106 -70 Pertevniyal'i mağlup etti.



Atatürk spor salonunda oynanan mücadeleye hücumda etkili başlayan Afyon Belediyespor ilk çeyreği 20-19 önde kapattı.



İkinci periyotta da üstünlüğü sürdüren Afyon Belediyespor ilk yarıyı 52-34 önde tamamladı.



Üçüncü çeyrekte de arada kiş farkı açan Afyon Belediyespor 78-50'lik skorla periyotu önde geçti. Maçın son periyodunda da aradaki farkı koruyan Afyon Belediyespor 106-70'lik skorla mücadeleden galip ayrıldı.



Afyon Belediyespor da, Oincy Doby 17, Orçun 15, Eren 14 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Pertevniyal de ise Nedim 16, Çağdaş 11, Sertay 10 sayı ile oynadı.