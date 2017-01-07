Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17.haftasında, Afyon Belediyespor sahasında Yalova Group Belediyespor'u 82-73 mağlup etti.



Atatürk Spor Salonunda oynanan mücadeleye etkili başlayan Yalova Group Belediyespor ilk çeyreği 13-20 önde kapattı.



İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Afyon Belediyespor ilk yarıyı 43-34 önce tamamladı.



Üçüncü çeyrekte de hücumda etkili olan Afyon Belediyespor 62-51'lik skorla periyotu önde bitirdi.



Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Afyon Belediyespor mücadeleden 82-73 galip ayrıldı.



Afyon Belediyespor'da, Oıncy Doby 19, Eren 18, İbrahim 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Yalova Group Belediyespor'da ise Justın Hunt 21, Burak 14, Onur 12 sayı ile oynadı.