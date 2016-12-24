Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent, deplasmanda Pertevniyal'i 91-65 yendi.



Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan maçı baştan sona üstün götüren konuk edip, ilk periyodu 23-12, devreyi 47-28 ve üçüncü periyodu da 74-47 önde geçip, müsabakadan 26 sayı farkla galip ayrıldı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent, ligde 10. galibiyetini alırken, Pertevniyal ise 11. mağlubiyetini yaşadı.



Müsabakanın en skorer isimleri, 18'er sayıyla Pertevniyal'den Nedim Yücel, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'ten ise Deniz Can Çevik, Hazer Avcı ve Ousmane Drame oldu.