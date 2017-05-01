Türkiye Basın Özgürlüğünde 5 Puan Geriledi

Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'nin basın özgürlüğü raporuna göre Türkiye 199 ülke arasında, 163'üncü sıraya geriledi.



Basın özgürlüğünün küresel olarak son 13 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtilen raporda, Türkiye'ye 100 üzerinden 76 puan verildi. Sıralamada en kötü puanı alan ülke ya da ülkeler 100 puan alıyor. Türkiye'nin geçen yılki puanı 71'di.



Türkiye basın özgürlüğünün en çok gerilediği ülkeler arasında yer alırken; Polonya, Burundi, Macaristan, Bolivya, Sırbistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile aynı grupta sayıldı.



"Basın Özgürlüğü 2017" raporunda, basının en özgür olduğu ülke 8 puanla Norveç olurken, bu ülkeyi 11'er puanla Hollanda ve İsveç izledi.



Almanya ise 20 puanla 25'inci sırada yer aldı. Dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünün özgür basın olan bir ülkede yaşadığına dikkat çekilen raporun son 10 sırasında ise Türkmenistan (98 puan), Kuzey Kore (98), Özbekistan (95), Eritre (94), Kırım (94), Ekvator Ginesi (94), Küba (91), Suriye (90), İran (90) ve Azerbaycan (90) yer aldı.