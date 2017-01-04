Türkiye-Bahreyn İlişkileri

Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Hatun Demirer'in, Bahreyn Gümrük Başkanı Şeyh Ahmed bin Hamad Al Halife ile görüştüğü bildirildi.



Bahreyn resmi haber ajansı BENA'nın haberine göre, Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Demirer, Gümrük Başkanı Al Halife ile bir araya geldi.



Görüşmede Al Halife, Demirer'e, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşması ışığında, gerek AB'den gerekse dışarıdan gelen ticari ürünlerle muamelede izlenen yol ve demiryolu alanı başta olmak üzere Türkiye'deki gümrük kapılarının çalışma mekanizmalarına ilişkin bilgi almak istediğini iletti.



İki ülke arasındaki gümrük işlerine ilişkin çeşitli meselelerin ele alındığı görüşmede, tecrübe paylaşımı ve uluslararası tecrübelerden yararlanılması için işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.



Bahreyn ile Türkiye ilişkilerinde ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda büyük bir atılım görülüyor.