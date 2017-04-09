Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Kobi'leri Ortak Bir Elektronik Pazarda Buluşuyor
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan KOBİ'leri ortak bir elektronik pazarda buluşacak ve internetten satışla büyüyecek.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan KOBİ'leri ortak bir elektronik pazarda buluşacak ve internetten satışla büyüyecek. İnternetten satışlar için KOBİ Market, mayıs ayında devreye girecek.
Kaynak: Dunya.com
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