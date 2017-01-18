Türkiye Azerbaycan'dan 43,8 Milyar Metreküp Doğalgaz Aldı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkan Yardımcısı Hoşbaht Yusifzade, Azerbaycan'ın Türkiye'ye bugüne kadar 43,8 milyar metreküp doğalgaz sattığını açıkladı.



Yusifzade, Respublika Gazetesinde yayımlanan yazısında ülkedeki enerji kaynakları üretimiyle petrol ve doğalgaz satışlarına ilişkin bilgi verdi.



Şahdeniz yatağındaki üretimin devam ettiğini belirten Yusifzade, 8 kuyudan günlük ortalama 29,5 milyon metreküp doğalgaz ile 6 bin 500 ton kondensat üretildiğini bildirdi.



Bugüne kadar Şahdeniz yatağından toplam 78,4 milyar metreküp doğalgaz ve 19,6 milyon ton kondensat üretildiğini aktaran Yusifzade, "1 Ocak 2017 tarihine kadar Gürcistan'a 5,9 milyar, Türkiye'ye ise 43,8 milyar metreküp doğalgaz verdik. Günlük olarak Gürcistan'a 4 milyon, Türkiye'ye ise 18,5 milyon metreküp doğalgaz gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.



Geçen yılın üretim rakamlarını da açıklayan Yusifzade, Azerbaycan'da 2016 yılında 41 milyon tondan fazla petrol, 29,4 milyar metreküp de doğalgaz üretildiğini kaydetti.



"Azerbaycan doğalgazı 2019'da Avrupa'ya ulaşacak"



Şahdeniz Faz 2 doğalgaz sahasındaki çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yusifzade, "Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru hatlarından oluşan Güney Gaz Koridorunun yapımı için çalışmalar sürüyor. 3 bin 500 kilometrelik bu hatla Azerbaycan doğalgazı, Türkiye-Yunanistan-Arnavutluk-İtalya rotasını izleyerek Avrupa piyasasına taşınacak. Avrupa'ya ilk doğalgazın 2019'da ulaştırılması öngörülüyor. İlk aşamada yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz göndereceğiz, sonra bu rakam iki katına çıkacak." ifadelerini kullandı.