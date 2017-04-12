Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan Açıklama

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Muğla'da yapılan atletizm yarışmaları konusunda çıkan haberle ilgili yaptığı açıklamada, "Maksatlı olarak yapılan veya yanlış bilgiler verilerek yapılan bu haberi şiddetle Türk Atletizmi adına kınıyorum" dedi.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bodrum'da yapılan yarışlarda uygun olmayan malzemeler kullanıldığı yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Çintimar'ın açıklaması şu şekilde:



"Muğla İl Müdürlüğümüzce atletizmin alt yapısını oluşturma amacıyla yapılan yarışmalar için yapılan kasıtlı haberdir. Yerde yatan çocukların fotoğrafları kullanarak haber yapan arkadaşın atletizmi bilmediği açıkça ortadadır. Kaldı ki atletizmde yere yatanı, en üst seviyedeki yarışmalarda dahi görürsünüz.



Önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan TAF ligi seçmelerine katılabilmek için Türkiye'de bütün ilçeler, köyler ve ulaşılabildiğimiz her noktada atletizm altyapısını oluşturmak için bir seferberlik oluşturulmuştur. Bunun için dün Muğla ilimizde yapılan seçmeler, tüm dünyada olduğu gibi bizde de var olan toprak sahaları kullanarak ve eldeki imkanların kullanılmasıyla yapılmıştır. Yapılmaya da devam edilecektir. TAF Atletizm Festivali yapılacak olan yarışmalar için bir seçme niteliğindedir. Burada yapılan yarışmada da il müdürlüğü tarafından gerekli emniyet ve sağlık tebbirleri alınmış olup, velilerimiz ve çocuklarımızın büyük bir heyecan ve mutluluk yaşamasına vesile olmuş ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Ancak basınımızda yer alan, atletizm yarışmaları ile ilgili olarak uygunsuz ve mesnetsiz atletizm branşımızı olumsuz etkileyen haberin içeriği ile ilgili kamoyuna bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.



Bodrum ilçemizde eldeki atletizm malzemeleri ile yarışmalar yapılmış, yarışmalar esnasında kullanıldığı iddia edilen "su borusu" diye bir şey mevcut değildir. Alüminyum yüksek atlama çıtasıdır. Yumuşak malzemeden yapılmıştır. Eğilmesinin sebebi ise, çocuklar üzerine düştüğünde eğilebilen ve çocuklara zarar vermeyecek bir materyaldir. Kaldı ki orada fiberglas kullanılsa eğilmeyeceği için her atlandığında çocuklarımıza zarar verebilir. Yüksek minderinin uygun olmadığı söylenmektedir. Uygun olduğu bahsedilen normal minderin yüksekliği yerden 1 metre 20 santimdir.



Bu bilgiden yoksun olarak haberi yapan arkadaşımızın bu haberdeki olay skandal değil, habercilik anlamında skandaldır. Maksatlı olarak yapılan veya yanlış bilgiler verilerek yapılan bu haberi şiddetle Türk atletizmi adına kınıyorum.



Bu yarışma ile ilgili yapılan maksatlı haberde sponsorlarımızın isminin kullanılması ayrıca üzüntü vericidir. Yetenek taramasının nasıl yapıldığını bilmek çok önemlidir. Bunu yaşayan ve atletizmi bilen bilir.



Saygıdeğer basın mensupları,



Haberde paylaşılan fotoğraflara örnek olarak sizlerle dünya ülkelerinin nasıl seçmeler yaptığını görsel olarak paylaşıyorum. Bu fotoğraflarda spora nasıl başlanıldığını, nasıl materyaller kullanıldığını göreceksiniz." - İSTANBUL