Türkiye, Arkasında Olduğumuzdan Emin Olmalı"

ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, Suriye konusuna ilişkin"Türkiye, Ürdün, Irak arkalarında olduğumuzdan emin olmalılar" dedi.



Bir televizyon kanalında ABD'nin Suriye'ye yaptığı füze saldırı ve Suriye politakasıyla ilgili sorulara cevap veren ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısından sonra ABD'nin atacağı adımların ne olacağı şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi:



"Burada bir mesaj verilmek istenmişti. Suriye'nin geleceği burada rol alan aktörlere bağlı. Bu çok komplike bir durum. Bu krize kolay bir çözüm olmadığını biliyoruz. Burada ateşkesi güçlendirmeye odaklanıyoruz. Orada bizim müttefiklerimizi desteklemeye odaklanmayı düşünüyoruz. Türkiye, Ürdün, Irak arkalarında olduğumuzdan emin olmalılar. Ardından Siyasi çözümün gelmesini desteklemeliyiz. Aslında gerekli olan şey budur. Bunlar birlikte gelir. Cenevre görüşmelerinin devam etmesini, ilerlemesini başarı sağlanmasını umuyoruz" dedi.



Kimyasal silah kullanmanın bir cinayet olduğuna vurgu yapan Haley, "Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanmasına ilk tepkisi, bunun korkunç bir şey olduğuna değildi. Bunu masum çocuklara nasıl yapıldığına değildi. Rusya'nın ilk tepkisinin Bunu Esad yapmadı. Bunu Suriye hükümeti yapmadı" şeklinde olduğun söyledi.



Nikki Haley Birleşmiş Milletlerin Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ilk tepkisinin olayı insanı yardım boyutunda ele almak olduğunu söyledi.



Esed'in kimyasal silah kullanmakla çok sayıda anlaşmayı ihlal ettiğine vurgu yapan Haley, Rusya'nın Suriyeyi korumak için Güvenlik konseyinde 7 kere veto hakkını kullandığını söyledi.



Haley, "Biz bundan çok daha fazlasını yapabilecek kapasitedeyiz. Umarız daha fazlasını yapmak durumunda kalmayız" dedi.



Nikki Haley Suriye'de siyasi çözüm için, "Siyasi çözüm üzerinde baskı yapacağımızı göreceksiniz. Asıl olacak şey budur. Biz Burada ne olursa olsun barış olsun demiyoruz. Buraya hiçbir şekilde İran'ın nüfuzuyla barış geleceğine bakmıyoruz. Biz hiçbir şekilde Rusya'nın Esed'i korumasıyla barış görmüyoruz. Biz burada hiçbir şekilde Suriye hükümletin başında Esed'in olduğu şekilde bir barış görmüyoruz" dedi



"O SURİYE'YE ARKA ÇIKTIKÇA SURİYE KİMYASAL SİLAH KULLANACAK"



Nikki Haley Suriye'deki kimyasal silahların temizlenmesi için Rusya'nın teminat verdiğini hatırlatarak "Rusya hükumeti ya Suriye'nin kimyasal silah kullandığından habersiz yada Rusya Suriye'ye arka çıkıyor. O Suriye'ye arka çıktıkça Suriye kimyasal silah kullanacak. Biz şimdi Rusya'dan bunu netleştirmesini bekliyoruz" dedi.



Nikke Haley, "Bizim birçok önceliğimiz var. Suriye'de DEAŞ'tan kurtulmak istiyoruz. Biz Suriye'de İran nüfuzu görmek istemiyoruz. Biz, Suriye'de Esed'in başbakan olarak kalmasını istemiyoruz. Suriye için Başkanın planları var, ancak bunlar yeri gelince ortaya çıkacak" dedi.



(İHA)