Türkiye Arıcılıkta Dünya İkincisi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Bal Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen konferansa katılan Türkiye'nin arıcılıkta en önemli ismi Prof.Dr. Muhsin Doğaroğlu, "Arıcılıkta dünya 2'ncisiyiz, ancak kovan sayısı bakımından üretimde dünya 23'üncüsüyüz" dedi.



Nuri Açıkgöz başkanlığındaki Salihli Bal Üreticileri Birliği tarafından "Arı yetiştiriciliğinde doğru bildiğimiz yanlışlar" konulu konferans düzenlendi. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Prof.Dr. Muhsin Doğaroğlu katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Demir, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, Manisa Bal Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Ali Turgut ile arı üreticilerinin katıldığı konferansta konuşan Prof. Dr. Doğaroğlu, "Arıcılıkta dünya 2'incisiyiz, ancak kovan bakımından üretimde 23'üncü sıradayız. Demek ki biz ülke olarak bal üretmiyoruz. Bizde kovan çok, üretim yok" dedi.



Arıcılıkta doğru bilinen yanlışların olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, "Artık, ben dededen ve babadan arıcıyım devri bitti. Artık arı üretiminde yeniliklere bakmalıyız. Eğer hala dededen ve babadan kalmış alışkanlıklarla arıcılık yapıyorsak, biz hiçbir zaman istediğimiz verimi alamayız" ifadelerini kullandı.



Prof.Dr. Muhsin Doğaroğlu, ayrıca konferansta sektör temsilcilerini "Modern Arıcılık Teknikleri, Ana Arı Yetiştiriciliği, Gen Kaynaklarının Korunması, Islah, Ürün Çeşitlendirme ve Apiterapi, Arıcılık Faaliyetlerinde Yapılan Temel Yanlışlar, Dünya'daki Teknolojik Gelişmeler, Arı Ölümlerinin Sebepleri" gibi konularda bilgilendirdi. - MANİSA