Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin Açıklaması

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, tüketicilerin sahte bal ile karşılaşmaması için "Bütün illerimizde arı yetiştiricileri birliklerimiz var, ya oralardan alışveriş yapacaklar ya da onlara başvurup doğru mal almak istediklerini söyleyecekler. Bütün birliklerimiz tüketicilerimizin emrindedir. Yoksa balı evirerek çevirerek kalitesini kesinlikle göremezsiniz." dedi.



Şahin, birliğinin Hatay'da düzenlenen 5. Olağan Kurultayı öncesi AA muhabirine, Türkiye genelinde 7 milyon arıyla yıllık 103 bin ton bal üretimi yapıldığını söyledi.



Arıcılık sektörünün önemine dikkati çeken Şahin, tüketicilerin piyasadaki "sahte" ballara karşı dikkatli olmasını istedi.



Tüketicinin sahte ballarla kandırıldığını öne süren Şahin, "Bizim sokaktaki tatlandırıcıyla balı ayırmamız lazım. Halen etiketlerde bal aromalı şurup yazıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Bal yok içinde şurup var. Böyle bir olguda, doğallıktan bahsedemezsiniz, insanlarımız kandırılıyor. Biz insanlarımızın kandırılmasının önüne geçmek istiyoruz. Tatlandırıcılara bir son verilmelidir. Bunun için piyasadaki, merdiven altındaki art niyetli insanların tüketen insanlarımızı kandırmasına müsaade etmemeliyiz." dedi.



Sahte bal üretimi yapanlara 10 bin liraya kadar cezai uygulama yapıldığına ancak bunun yeterli olmadığına işaret eden Şahin, yaptırımların arttırılması gerektiğini vurguladı.



Balın gerçek veya sahte olmasının tüketiciler tarafından anlaşılmasının zor olacağının altını çizen Şahin, şunları aktardı:



"İyi bal veya sahte bal köşe bucakta kibrit yakarak, üzerine alkol dökerek anlaşılmaz. Bu mümkün değildir, bunu ancak laboratuvar ortamında çözebiliriz. Ayrıca bütün illerimizde arı yetiştiricileri birliklerimiz var, ya oralardan alışveriş yapacaklar ya da onlara başvurup doğru mal almak istediklerini söyleyecekler. Bütün birliklerimiz tüketicilerimizin emrindedir. Yoksa balı evirerek çevirerek kalitesini kesinlikle göremezsiniz."



Şahin, gezginci arıcılara devlet desteği verilmesini de talep etti.



Öte yandan, 2 adayın olduğu kurul, Şahin başkanlığında yoğun katılım eşliğinde devam etti.