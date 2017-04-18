Türkiye Anayasa Referandumunu Google'da Nasıl Aradı?

Google'ın verileri, Türkiye'den anayasa referandumuyla ilgili en fazla aramanın 15 Nisan Cumartesi günü, yani referandumdan bir gün önce yapıldığını gösteriyor.



"Anayasa değişikliği" araması, son 3 ayda ilk zirvesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ocak'taki Madagaskar ziyareti sırasında referandumu işaret etmesinin ardından yaparken, referanduma bir hafta kala ise değişiklik maddelerine yönelik aramaların yükseldiği görülüyor.





Türkiye arama yaparken ayrıca şunları kullandı:









2017 anayasa değişikliği maddeleri



yeni anayasa maddeleri



yeni anayasa değişikliği maddeleri



referandum maddeleri



18 madde









1- Samsun



2- Ankara



3- Konya



4- Mersin



5- Bursa



