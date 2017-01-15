Türkiye All-Star Smaç Yarışmasını Tyler Honeycutt Kazandı

BSL All-Star 2017 Metlife Smaç Yarışması'nı Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt kazandı.

Yarışmaya Fenerbahçe'den Jan Vesely, Demir İnşaat Büyükçekmece'den Osiris Eldridge, Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt, Trabzonspor Medical park'tan Stefan Mood ve Pınar Karşıya'dan Josh Owens katıldı.

Yarışmanın kazanını ise yaptığı son smaçla Tyler Honeycutt kazandı. Honeycutt son smacını arka arkaya dizdiği Cedi Osman, Stefan Moody, Bryant Dunston, Thomas Heurtel ve Osiris Eldridge'in üzerinden yaparak alkış topladı.

FURKAN KORKMAZ YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Bu arada geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle yarışmadan son anda çekildi.

Dereceye giren basketbolculara ödüllerini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven takdim etti.

MELİH MAHMUTOĞLU 10 BİN LİRAYI BAĞIŞLADI

Yarışmada birinci olan sporculara on biner lira para ödülü verilirken, 3 sayı yarışmasının şampiyonu Melih Mahmutoğlu, "Biz burada bu organizasyonu yapabiliyorsak şehitlerimiz sayesinde." diyerek, kazandığı 10 bin lirayı şehit ailelerine bağışladı.

Aerobik cimnastikte son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri sundu. Yarış aralarında çeşitli gösterilerle basketbolseverler keyifli anlar yaşadı.