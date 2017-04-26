Türkiye 'Akıllı Tel'de Çok Önde Ama E-ticarette Sınıfta Kalıyor

TÜSİAD tarafından hazırlanan "e-Ticaret" raporuna göre Türkiye'de akıllı telefon penetrasyonu yüzde 65'le dünya ortalamasının üstündeyken mobilin e-ticaretteki payı yüzde 19'la dünya ortalamasının altında.

Türkiye 'Akıllı Tel'de Çok Önde Ama E-ticarette Sınıfta Kalıyor

TÜSİAD tarafından hazırlanan "e-Ticaret" raporuna göre Türkiye'de akıllı telefon penetrasyonu yüzde 65'le dünya ortalamasının üstündeyken mobilin e-ticaretteki payı yüzde 19'la dünya ortalamasının altında.

Kaynak: Dunya.com

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