Türkiye 'Akıllı Tel'de Çok Önde Ama E-ticarette Sınıfta Kalıyor
TÜSİAD tarafından hazırlanan "e-Ticaret" raporuna göre Türkiye'de akıllı telefon penetrasyonu yüzde 65'le dünya ortalamasının üstündeyken mobilin e-ticaretteki payı yüzde 19'la dünya ortalamasının altında.
TÜSİAD tarafından hazırlanan "e-Ticaret" raporuna göre Türkiye'de akıllı telefon penetrasyonu yüzde 65'le dünya ortalamasının üstündeyken mobilin e-ticaretteki payı yüzde 19'la dünya ortalamasının altında.
Kaynak: Dunya.com
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