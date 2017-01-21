Türkiye, Afrikalı Öğrencilerin İkinci Vatanı Oldu

SEFA MUTLU - Bölgesinde ve dünyada ilgi odağı olan Türkiye, başta Afrika olmak üzere yakın coğrafyadan birçok gencin eğitim almak istediği ülke konumuna geldi.



"Türkiye Bursları" sayesinde kaliteli bir eğitim alma ayrıcalığını elde eden gençler, sonrasında ülkelerine dönerek Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ilişkilere katkı sunuyor.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencisi Tanzanyalı Abdulaziz Abdi İddi, Türkiye ve eğitimi hakkında düşüncelerini aktardı.



İddi, liseyi de Türkiye'de okuduğunu belirterek, "Tanzanya turistik bir yer. Çok güzel yemyeşil bir ülke. Özellikle Türklerin oraya gitmesini isterim. Ülkemde elhamdülillah barış var." diye konuştu.



Gelmeden önce Türkiye hakkında çok fazla bilgisi olmadığını dile getiren İddi, ülkesindeki hocaların tavsiyesi ve yönlendirmesi üzerine Türkiye Bursları'na başvurduğunu söyledi.



İddi, dini bir eğitim almayı hedeflediğini aktararak, şunları kaydetti:



"Hocam bana, 'Türkiye'nin sağladığı bir burs var. Oraya gidip orada imam hatip okuyacaksın.' dedi. İmam hatip eğitimi olduğu için ben de geldim. Türkiye'de 4 yıl lise eğitimi aldım. Burayı çok sevdim ve güzel bir ülke olduğu için eğitimime burada devam etmek istedim. Türkiye'deki eğitim kapsamlı ve kaliteli. Sonrasında ise üniversiteye başvurdum ve kazandım."



"Burada kardeşlik gördüm"



Türkiye'den başka bir ülkeye gitmediğini aktaran İddi, gitme gereği duymadığını da dile getirdi. İddi, Türk halkının yaklaşımından çok memnun olduğunu anlatarak, "Buraya geldiğimde kardeşlik gördüm. Bulunduğum ortamda sadece yabancı öğrenciler vardı. Öğretmenlerimin tamamı ise Türk'tü. Ne yapacağımı bilmiyordum ama zamanla çok güzel bir ortamımız oldu." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya'yı kapsayan Afrika gezisine değinen İddi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanzanya'ya gitmesinden dolayı mutluyuz. Bu şekilde ilişkilerin ilerlemesini istiyoruz. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi. İddi, eğitiminin ardından Tanzanya'ya giderek, ülkesine faydalı bir insan olmak istediğini vurguladı.



Madagaskarlı Tefiso Fianjina ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi olduğunu söyledi.



Çok güzel bir ülkeden geldiğini ifade eden Fianjina, "Madagaskarlılar çok sıcak insanlar. Hep gülerler. Türkiye'nin kültürü Avrupa ülkelerinden biraz daha farklı olduğu için buraya gelmek istedim. Hem dil hem de yaşam tarzı buraya gelmemde önemliydi. Madagaskarlılar genelde Fransa'ya giderler." diye konuştu.



Daha önce Endonezya'da eğitim gördüğünü aktaran Fianjina, "Türkiye'de ilk günüm biraz zordu. Yavaş yavaş alıştım buraya. Türkiye'de insanlar gerçekten çok sıcak. Eğitimimi bitirdikten sonra Madagaskar'a gidip ülkeme hizmet edeceğim. Bu hafta sonu Cumhurbaşkanınızın Madagaskar'a gideceğini duydum. İnşallah gelecekte ikili ilişkiler daha güzel olacak." diye konuştu.



Tanzanyalı Shamim Saidi Walele de İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldığını kaydetti.



Çok güzel ve huzurlu bir ülkeden geldiğini aktaran Walele, şunları söyledi:



"Türkiye'yi arkadaşımdan duydum. Buranın eğitim için çok iyi bir yer olduğunu söylediler. Türkiye ilk geldiğimde biraz korktum. Fakat insanlarla tanıştıktan sonra Türkiye'ye daha çabuk alıştım. Türkiye'de kendimi ülkemde gibi hissediyorum. Yabancılık çekmiyorum. İnsanlar çok sıcak. Türkiye çok güçlü bir ülke. Gelişen ve sürekli yabancıların ilgi odağı olan bir ülke. Tanzanya ve Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesini isterim."