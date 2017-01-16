Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Türk şirketlerinin Afrika'da istihdam olanağı yarattığını vurgulayarak, "Türkiye, en az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerin karşılaştığı sorunlara ekonomik ve insani açılardan çözümler bulunmasına katkı sağlamaya gayret etmektedir." dedi.
Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri için bakanlıkta, 27-28 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1.Toplantısı ve Tarım İş Forumu"nun tanıtım toplantısı yapıldı.
Daniş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle uzun tarihsel ilişkileri olduğuna dikkati çekerek, bu ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini söyledi.
Türk şirketlerinin Afrika'da çok sayıda kişiye istihdam olanağı yarattığını vurgulayan Daniş, "İstikrarlı ve büyüyen ekonomisi, tarımda lider konumu ve sosyokültürel çeşitliliği ile Türkiye, en az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerin karşılaştığı sorunlara ekonomik ve insani açılardan çözümler bulunmasına katkı sağlamaya gayret etmektedir." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki kırsal kalkınma politikalarına değinen Daniş, şunları kaydetti:
"Bu politikanın temel amacı kırsal toplumun kendi yöresindeki yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesidir. Kırsal kalkınma politikası ile insan kaynaklarının geliştirilerek yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziksel altyapının iyileştirilmesi ve doğal kaynaklar ile kırsal çevrenin korunması hedeflenmiştir. Kırsal kalkınma alanındaki tecrübelerimizi paylaşmak üzere tarım bakanları toplantısının temasını 'Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Kırsal Kalkınma Ortaklığı' olarak belirledik."
Daniş, başarısız 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'yi daha da güçlendirdiğini ve uzlaşı kültürünü getirdiğini ifade etti.
Daha sonra forumu tanıtıcı sunum yapıldı.
Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu Tanıtım Toplantısı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Türk şirketlerinin Afrika'da istihdam olanağı yarattığını vurgulayarak, "Türkiye, en az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerin karşılaştığı sorunlara ekonomik ve insani açılardan çözümler bulunmasına katkı sağlamaya gayret etmektedir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Türk şirketlerinin Afrika'da istihdam olanağı yarattığını vurgulayarak, "Türkiye, en az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerin karşılaştığı sorunlara ekonomik ve insani açılardan çözümler bulunmasına katkı sağlamaya gayret etmektedir." dedi.
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