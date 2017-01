Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Tanıtım Toplantısı Ankara'da Düzenlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "3 milyon Suriyeli misafiri, her yıl 40 milyon turisti ve 79 milyon ülke nüfusunu üretimiyle besleyebilen, ürettiklerini işleyen ve pazarlayabilen güçlü bir tarım sektörümüz bulunmaktadır. Türkiye'nin Afrika'ya bakışı sadece ticari potansiyel anlamda değildir, daha çok ilişkilerini insani değerler üzerinden geliştirmektedir. Bunun en güzel örneğini de TİKA'dır" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş, 26-27 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan 'Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nun tanıtımı kapsamında Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kampüsünde kahvaltıda bir araya geldi.



Toplantıda açılış konuşması yapan Bakan Yardımcısı Daniş, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişini olduğunu belirterek, "Bugün gelmiş olduğumuz mesafeye bakıldığında var olan potansiyelin çok çok gerisinde olduğu düşüyorum" diye konuştu. İlişkilerin çok daha ileriye taşınabileceğini ifade eden Mehmet Daniş, "Var olan ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyabiliriz, potansiyelimizi daha da büyütebiliriz. Sizler de biliyorsunuz, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrika'nın birçok ülkesinde temsilciliği bulunmaktadır ve her geçen gün de bunlara yenisi eklenmektedir. Türk Hava Yolları Afrika'nın birçok ülkesine birden çok noktada olmak üzere uçuşlarına devam etmektedir" dedi.



"Türkiye'nin Afrika'ya bakışı sadece ticari potansiyel anlamda değildir"



"Son on yılda ticari ve siyasi ilişkilerimiz her ne kadar artmışsa da bu ilişkilerimizin bizim tarafımızdan daha da artırılması hedeflenmektedir" diyen Daniş, Türkiye'nin Afrika'ya bakışının sadece ticari potansiyel anlamda olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:



"Türk şirketlerinin Afrika'daki yatırımları artarak devam etmekte ve her geçen gün daha fazla istihdam sağlamaktadırlar. Afrika'ya yapmış olduğumuz yatırımlar özel sektörümüz tarafından o ülkelerin tarımsal potansiyelini hayata geçirmekte ve katma değerini yükseltmektedir. Türkiye'nin Afrika'ya bakışı sadece ticari potansiyel anlamda değildir, daha çok ilişkilerini insani değerler üzerinden geliştirmektedir. Bunun en güzel örneğini de Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Afrika'nın dört bir tarafında insani projelerle, ekonomiye katkı vereceği projelerle de göstermektedir. İstikrarlı ve büyüyen ekonomisi, tarımda küresel ölçekte lider konumu ve sosyo-kültürel çeşitliliği ile Türkiye, az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerin karşılaştığı sorunlara ekonomik ve insani açıdan katkı sağlamaya gayret etmektedir. 3 milyon Suriyeli misafiri, her yıl 40 milyon turisti ve 79 milyon ülke nüfusunu üretimiyle besleyebilen, ürettiklerini işleyen ve pazarlayabilen güçlü bir tarım sektörümüz bulunmaktadır" - ANKARA