Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu
Başbakan Binali Yıldırım, "Birçok Afrika ülkesi, bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları, kurumları birer birer kapatıyorlar.
Başbakan Binali Yıldırım, "Birçok Afrika ülkesi, bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları, kurumları birer birer kapatıyorlar. Bu, küresel bir terör örgütüdür, 160'tan fazla ülkede faaliyet gösteren. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir." dedi.
Yıldırım, Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu"ndaki konuşmasında, önceki yıllarda Afrika'ya gitmek için en az bir günün yolda geçtiğini, bugün artık Türk Hava Yollarının (THY) 50'den fazla noktaya uçuşunun bulunduğunu ve bunun büyük bir kolaylık olduğunu bildirdi.
Afrika'da büyükelçilik sayısını artırdıklarını, Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" esasına göre hem ikili ilişkileri hem de Afrika birliğiyle bütün kıtanın konularını görüştüklerini belirten Yıldırım, iki ülke arasında geçmişte yapılan organizasyonları anlattı.
Yıldırım, forumda 50'ye yakın bakanın bulunduğunu, bu tarz organizasyonların ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi için çok büyük fırsatlar verdiğini vurgulayarak, Afrika'nın büyük bir potansiyele sahip ancak kullanma noktasında çok bakir olduğunu ifade etti.
"Biz her şeyi dolar olarak görmüyoruz"
Türkiye'nin ortaya koyduğu başarının meydanda olduğunu, topyekun kalkınmada son 15 yılda son 50 yılın başarısını gösterdiğine işaret eden Yıldırım, kişi başı milli gelirin üç, ihracatın dört kat arttığını anımsattı.
Yıldırım, bu başarının sadece Türkiye'nin başarısı değil bölgenin istikrarının başarısı olduğuna işaret ederek, "Bugün Türkiye Suriye, Irak ve bölgede yaşanan istikrarsızlığa, otorite ve yönetim boşluğuna rağmen her türlü terör faaliyetiyle de kararlı mücadelesini bir yandan sürdürürken diğer yandan da evini barkını terke edip canını kurtarmak isteyen milyonlara da evini, kucağını açmış, ekmeğini paylaşmıştır. Biz her şeyi dolar olarak görmüyoruz. Biz, insanlığın her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanan bir toplumuz." dedi.
Türkiye'nin sosyal sorumluluk projelerinde de Afrika'da TİKA marifetiyle anlamlı hizmetler gerçekleştirdiğine değinen Yıldırım, TİKA'nın Afrika'da 16 ofisinin bulunduğunu belirtti.
"Bu, küresel bir terör örgütüdür"
Başbakan Yıldırım, özellikle Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:
"15 Temmuz darbe girişimi karşısında Afrika ülkelerinin büyük bir ekseriyeti, Türkiye'nin yanında yer aldılar ve Türkiye'nin demokrasisini yok etmeye yönelik, geleceğini karartmaya yönelik bu alçak kalkışmanın, girişimin karşısında Türkiye Cumhuriyetini, onun seçilmiş hükümetini, Cumhurbaşkanı'nı desteklediler, yanında yer aldılar. Onunla da kalmadılar, birçok Afrika ülkesi, bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları, kurumları birer birer kapatıyorlar. Bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
Bu, küresel bir terör örgütüdür, 160'dan fazla ülkede faaliyet gösteren. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir. Dolayısıyla, bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tecrübeyi yaşamış bir ülkenin başbakanı olarak bunu söylüyorum. O bakımdan bu konuda hızlı hareket eden ülkeler oldu. Şu anda birtakım şeyler yapan ülkeler var. Biz istiyoruz ki ilişkilerimizi zehirleyen hiçbir unsur, Afrika ülkeleriyle aramızda kalmasın."
"Afrika'nın yol göstericiye değil yol arkadaşına ihtiyacı var"
Yıldırım, Türkiye'nin bir yandan Afrika ile ilişkilerini geliştirirken diğer yandan da uluslararası organizasyonlarda Afrika'nın sesinin daha gür duyulması için gereken katkıyı sağladığına değindi.
Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olduğu dönemde ve G-20 dönem başkanlığında Afrika'nın konularını ve gündemini en üst sıralara çıkaran çalışmalara öncelik verdiğini anımsatan Yıldırım, gelecek süreçte ise 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Afrika Birliği'nin insana dayalı kalkınmayı esas alan Afrika 2063 gündemine katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Afrika'yı en fazla ziyaret eden cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayarak, bunun Türkiye'nin Afrika'nın geleceğine, Afrika ile dayanışmaya ve birlikte çalışmaya verilen önemi gösterdiğine dikkati çekti.
Başbakan Yıldırım, "Afrika'nın sorunlarına çözümü yine Afrikalıların kendisi bulacak. Afrika'nın yol göstericiye değil, yol arkadaşına ihtiyacı var. Türkiye bu süreçte Afrika'nın yanında olmaya devam edecek. Ülkemizin de bu uzun yolda Afrika'dan öğreneceği çok şey olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.
Dünyada bir yandan israf bir yandan da yoksulluk bulunduğuna işaret eden Yıldırım, temel hedeflerinin ve önceliklerinin, bu uçurumu kapatmak, bütün dünyanın dikkatini bu acı gerçeğe çekmek olduğunu söyledi. Her platformda Türkiye olarak bunu yapmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Yıldırım, "Gün artık safları sıklaştırma günüdür. Daha fazla bir araya gelme, dayanışma ve sorunları birlikte çözme azmini ortaya koyma zamanıdır." diye konuştu.
Yıldırım, iki gün sürecek toplantıların, Afrika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.
Programdan notlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye ve Afrika'nın tarım alanında iş birliğini yansıtan tanıtım filmi izlendi. Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çektirildi.
Organizasyona, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Komorlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdou Moustadroine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan,Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 54 ülkeden 50'ye yakın bakan ve yaklaşık 700 iş adamı katıldı.
(Bitti)