Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkeler arasındaki rekabetler, insanlık değerlerini aşındırıyor. İnsanlık değerleri maalesef birer birer yok olup gidiyor. Daha son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki o bebeklerin resmini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın öldüğü yerdir, insanlığın bittiği yerdir." dedi.



Yıldırım, Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, organizasyona katılanları Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Konuşmaların uzadığını belirten Yıldırım, dinleyiciler için tazeleme yapmak amacıyla fıkra anlatacağını söyledi. Yıldırım, şu fıkrayı anlattı:



"Böyle uluslararası bir toplantıda konuşmacılar arka arkaya kürsüye geliyor, konuşmalarını irat ettikten sonra geçip oturuyorlar. Konuşmacıların sayısı artıp, konuşmalar uzadıkça salondaki insanlar sıkılmaya başlıyor, birer ikişer dışarı çıkıyorlar. Sonunda konuşmacının birini anons ediyorlar, konuşmacı çıkıyor, şöyle salona bakıyor, bir kişi kalmış. Çok iyi de bir konuşma hazırlamış. Hiç istifini bozmadan, heyecanla konuşmasını sonuna kadar tamamlıyor ve kürsüden iniyor, doğru karşısında oturan beyefendiye sarılıyor, kucaklıyor. 'Çok teşekkür ederim beyefendi.' diyor. Adam şaşkın, 'Kardeşim niye teşekkür ediyorsun.' diyor. Bu sefer konuşmacı diyor ki 'Nasıl teşekkür etmeyeyim, herkes çekti gitti, sen sonuna kadar benim konuşmamı dinledin. Bunun için teşekkür ediyor.' Adamcağız, 'Kardeşim teşekkür etmene lüzum yok, senden sonraki konuşmacı benim.' diyor." Yıldırım'ın fıkrası salonda gülüşmelere neden oldu.



"Şimdi tekrar ciddiyet, konuşmamıza başlayacağız." diyen Yıldırım, konuşmasını çok uzun tutmayacağını, konuk cumhurbaşkanları, bakanlar ve diğer konuşmacıların Türkiye, Afrika ve dünyanın geleceği için güzel şeyler anlattıklarını ifade etti.



"İnsanlık küresel sorunlara çözüm üretemiyor"



Gerçeklerle yüzleşmenin zamanının gelip geçtiğini dile getiren Yıldırım, "Maalesef dünya, gelişmiş dünya milletleri, insanlık küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Ülkeler arasındaki rekabetler, insanlık değerlerini aşındırıyor. İnsanlık değerleri maalesef birer birer yok olup gidiyor. Daha son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki o bebeklerin resmini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın öldüğü yerdir, insanlığın bittiği yerdir." dedi.



Yıldırım, hiçbir şeyin insan hayatından daha kıymetli olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Dünya da gelecek de kardeşlik de barış da üretim de tarım da insan için. Meşhur Kızılderili deyişi var, 'Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık avlandığında, işte o zaman paranın önemi yok.' Çünkü para yenmez. Bir işe yaramaz. Onun için ülkeler, kıtalar, milletler olarak bir araya gelmemiz, sorunlarımızı daha samimi şekilde konuşmamız lazım. Kuvvetli olan ülkelerin, zayıf ülkelerin eksikliklerini gidermesi lazım. İlişkilerin, hükmetme, kontrol altına alma anlayışıyla değil adil, kazan kazan esasına göre geliştirilmesi gerekiyor."



"Gidemediğin yer senin değildir"



Türkiye'nin, son 10 yılda Afrika ile ilişkilerde "kazan kazan" esasını benimsediğini, Afrika açılımı bağlamında Afrika'ya önemli ziyaretler gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yıldırım, "Afrika'ya sadece Afrika'nın kaynaklarını keşfedip onları almak değil, Afrika'yı Afrika'yla birlikte kalkındırmak için projelerle gittik." dedi.



Yıldırım, Türkiye'nin Afrika'da son 10 yıl içinde büyükelçilik sayısını 40'a çıkardığını anımsatarak, benzer şekilde Afrika ülkelerinin Türkiye'de 33 büyükelçilik açmasının, ilişkilerin tek taraflı değil karşılıklı olduğunu ortaya koyduğuna işaret etti.



Ulaşım ve erişimin her şeyin başı olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bizde yine güzel bir söz vardır, 'Gidemediğin yer senin değildir.' Onun için özellikle de bakanlık yaptığım dönemlerde başlattığımız havacılıktaki atılım, bugün Türkiye havacılık sektörünü 15 yıl içinde 6 kat büyüttü. 33 milyon yıllık iç dış hat seyahat eden yolcu vardı, 190 milyonları buldu. O nedenle Türkiye bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyor. 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapıyoruz. Bu ne olacak? Doğu ile batı, kuzeyle güneyi birleştiren konumda olan Türkiye'yi, bir transfer merkezi haline getirecek, bir küresel buluşma, birleşme, barışın, kardeşliğin geliştirilmesine, milletlerin, insanların birbirleriyle tanışmasına, kaynaşmasına vesile olacak."



(Sürecek)