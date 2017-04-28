Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti kongresi ve sonrasında kabine değişikliği iddialarına ilişkin, "Kongre sonrası oluşacak parti yönetimi ve daha sonra hükümet ile ilgili değerlendirmeler tamamen sayın genel başkanın yapacağı değerlendirmelerdir, takdirleridir. O süreci hep beraber yaşayıp göreceğiz." dedi.



Çelik, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu çerçevesinde, Afrika Birliği Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko ile basın toplantısı düzenledi.



Bakan Çelik, buradaki konuşmasında, zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun yanı sıra 45 bakan, 21 büyükelçi, 14 bakan yardımcısı, 19 uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere bin 500'e yakın kişinin katıldığını bildirdi.



Türkiye-Afrika Tarım İş Forumuna da 800 iş adamının katıldığını belirten Çelik, Türkiye'nin kıta ülkeleriyle tarımsal iş birliğini geliştirme yoluna gitmesinin sıradan bir tercih olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte 23 Afrika ülkesine yaptığı 39 ziyaretin ve temaslarının bugünkü ülkeler arası iş birliklerine büyük katkısının bulunduğunu söyledi.



Çelik, bu çabalar neticesinde, ticaret hacminin 5 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseldiğini vurgulayarak, tarımsal ticaretin de 480 milyon dolardan 2,5 milyar dolara çıktığını ancak bu rakamların yeterli olmadığını ifade etti.



Zirve kapsamındaki Bakanlar Konferansı ve İş Forumunun ticaret hacmini daha da artıracağını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:



"Tarım stratejik ama Afrika için olmazsa olmaz bir sektör.

Afrika kıtası dünyada tarıma elverişli arazilerin dörtte birine sahiptir. Ne yazık ki bu potansiyel yeterince karşılığını bulmuş değil.

Biz Afrika'ya elimizi bir şeyler almak için değil, Afrika'yı ayağa kaldırmak için uzatıyoruz.

Ülkelerin tarımsal arz ve talepleri örtüştürülürse kendi bünyelerinde bile kalkınmalarının mümkün olduğunu gördük. Her ülkenin arz fazlası ve talepleri bu konferansta çok net bir şekilde ortaya çıktı. Afrika ülkelerinde arz ve taleplerin karşılanmasıyla ticari ilişkilerin ve Afrika'nın kalkınması açısından çok önemli çözümlere vesile olacağını müşahede ettik. Birlikte çözüm üretilirse Afrika'dan açlık ve yoksulluk haberleri gelmeyecektir.

Bugün dünya genelindeki 800 milyon aç insanın üçte biri Afrika ülkelerinde yaşıyor.

Bu acı tablo, bu bereketli toprakların, Afrika coğrafyasının kaderi olmamalıdır."



Çelik, sefahatin alıp başını gittiği dünyada Afrika'nın payına büyük bir sefaletin düştüğünü ifade ederek, "Bu israfın içinde olan ülkelerin vurdumduymazlıklarının bu sorunların büyümesine neden olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.



Bakanlıkların teknik verilerini, yeni gelişmeleri, ihtiyaçları ve arz talep bilgilerini içerecek web tabanlı Türkiye-Afrika Tarımsal İşbirliği Platformunu oluşturacaklarını söyleyen Çelik, amaçlarının ilişkileri canlı tutmak, tecrübeleri paylaşmak, iş birliğini geliştirmek ve ticareti artırmak olduğunu kaydetti.



"Türk ve Rus heyetlerinin görüşmeleri başladı"



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çelik, Rusya'nın ambargo koyduğu tarımsal ürünlerin ve Türkiye'ye sattığı tahıl ürünlerinin ticaretine yönelik görüşmeler yapmak için bir Rus heyetinin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.



Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelere başladığını dile getiren Çelik, "Umarız malum uçak olayından önceki duruma döneriz. Türkiye'nin bu konuda görüşü çok net. Özellikle tarım alanıyla ilgili 21 ürüne kısıtlama gelmişti, bunların 8'i kaldırıldı, 13 ürünle ilgili bir yasaklama söz konusu. Bugünkü görüşmelerde uçak krizi öncesine dönülmesi ve diğer konu başlıklarının iki ülke arasındaki yeni iş birliği alanlarının o noktaya gelindikten sonra ele alınmasının doğru olacağı inancı içindeyiz." dedi.



"Kongre sonrası oluşacak parti yönetimi, genel başkanın takdirleridir"



Bakan Çelik, AK Parti kongresi sonrasında kabinede değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine de şunları kaydetti:



"Türkiye çok önemli bir referandum sürecinden çıktı. Anayasa değişikliği, referandumda halkımız tarafından onaylandı. Bu maddelerin bazıları hemen referandumun akabinde yürürlüğe girecek maddeler. Bunlardan biri de cumhurbaşkanının siyasi partisi ile ilişkilendirilmesi maddesidir. Bu partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesi neticesinde '21 Mayıs' olarak dün medyada yer aldı 21 Mayıs'ta bir kongre süreci başlayacak. Böylece Anayasa değişikliği sonrasındaki doğal süreç işliyor. Kongre 21 Mayıs'ta gerçekleşecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu parti ile ilişkisi bu şekilde gündeme gelmiş olacak. Kongre sonrası oluşacak parti yönetimi ve daha sonra hükümetle ilgili değerlendirmeler tamamen sayın genel başkanın yapacağı değerlendirmelerdir, takdirleridir. O süreci hep beraber yaşayıp göreceğiz."



"Tarım, Afrika kalkınmasının ciğeri"



Afrika Birliği Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Sacko da tarımın Afrika'nın kalkınmasında "ciğer" işlevi gördüğünü söyledi. Türkiye'nin siyasi iradesine tanıklık ettiklerini belirten Sacko, iş birliğinin başlangıcı için hazırlandıklarını söyledi.



Sacko, kırsal ekonomi ve tarım alanlarında projeler geliştirdiklerine işaret ederek, "Doğru yolda olduğumuza inanıyorum çünkü Türkiye'nin tarım alanında deneyimleri var. Türkiye tarım emtia alanında en büyük ihracatçılardan biri, bu yüzden sizden çok şeyler öğrenebiliriz." dedi.



Bu arada, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu kapsamında, Cibuti ile tarım, Fildişi Sahili Cumhuriyeti ile hayvancılık ve balıkçılık, Kongo ile balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, Ruanda ile tarım ve hayvancılık, Gambiya ile tarım, balıkçılık geliştirme ve yönetimi, Gine ile tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.