Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Afrika'nın tarım sektöründe Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğunu belirterek, "Türk iş adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen Afrika'da rekabetçiliğinizi artırın ve yatırım yapmaya devam edin. Afrika sizin de ikinci evinizdir." dedi.



Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu, Başbakan Binali Yıldırım, Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla başladı.



Açılışta konuşan Fermacu, Türkiye ve Afrika'nın daha fazla refah ve iş birliği yolunda doğal ortak olduğunu söyledi.



Afrika'nın çok geniş, tarıma elverişli toprakları olduğunu vurgulayan Fermacu, "Bu da gıda güvenliğinin temelini ve güçlü kırsal toplulukların ortaya çıkmasını destekleyecek niteliktedir ancak Afrika'daki tarım sektörünün önündeki zorluklar da hepimizin malumu. Dönemsel olarak kuraklıklar yaşıyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerden çok ciddi miktarda gıda ithal etmek durumunda kalıyoruz ama bunları kendi topraklarımızda da kolaylıkla yetiştirmek aslında mümkün." diye konuştu.



Fermacu, toplantının gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını dile getirerek, Afrika'nın güçlü tarım sektörü ve gıda güvenliğiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti.



Afrika'da gelecek dönemde ciddi bir nüfus artışı görüleceğini anlatan Fermacu, "Kırsal nüfusun da artmasıyla birlikte tarım, hem gıda hem de istihdam ve gelir kaynağı olarak biraz daha ön plana çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Fermacu, Afrika'da tarım sektörünün potansiyelini artırabilmek için teknolojik ilerlemeye ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Başarı için gerekli unsurlara aslında sahibiz, verimli, tarıma uygun arazilerimiz var. Türk özel ve kamu sektörüyle iş birliğine gittiğimiz zaman teknoloji ve finansmandan da istifade etmiş oluyoruz. Bu sayede gıda güvenliğini daha üst düzeye çıkarıp, yoksulluğu bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.



Tarımın, Somali'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 50'den fazlasını sağladığını vurgulayan Fermacu, şunları kaydetti:



"Somali'nin 8 milyon hektarlık tarım arazisi mevcut. Bunlar verimli araziler ve 500 milyondan fazla insanı burada yapılacak tarımla beslemek mümkün. Somali'nin bir ayrıcalığı da belki dünyadaki en stratejik yerlerden birinde bulunması. Türk iş adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen Afrika'da rekabetçiliğinizi artırın ve yatırım yapmaya devam edin. Afrika sizin de ikinci evinizdir."



"Türkiye gibi ülkelerin deneyimlerinden faydalanılabilir"



Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Alpha Conde de toplantıya yüksek katılımın, tarıma gösterilen ilgiyi yansıttığını söyledi.



Afrika'da su kaynaklarının çok olmasına rağmen sadece toprakların yüzde 6'sının sudan faydalanabildiğini belirten Conde, tahıl üretiminin düşüklüğüne ve pirinç üretiminin gerekenden az olmasına dikkati çekti.



Conde, Afrikalıların tarıma ağırlık vermeleri ve kuraklığa çözüm bularak üretimi artırmaları gerektiğini vurgulayarak, "Tarım teknolojileri konusunda etkileşim sağlanması gerekmektedir. Türkiye gibi ülkelerin deneyiminden bu anlamda faydalanılabilir. Tohum, sulama konularında çalışmalar yapılmalıdır." dedi.



Afrika'nın yaşadığı zorluklardan birinin tarım alanına düşük yatırım yapılması olduğunun altını çizen Conde, toplantının gıda güvenliği ve tarımın gelişmesi için de önemli olduğunu kaydetti.



Conde, "2063 Gündemi" çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu kapsamda Afrika'nın refahı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma, tarımı modelleştirmek ve üretimi artırmak için çeşitli gündemler geliştirdik. Türk hükümetini, 2063 Gündemi çerçevesinde bazı projeleri geliştirmeye davet ediyorum. Bu konferansın projelerimizi geliştirmek için bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum." diye konuştu.