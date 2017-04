Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Afrika'da açlıktan ölümler yaşanırken, Uluslararası Hububat Konseyinin küresel tahıl stoklarının 500 milyon tonu aştığını açıkladığını belirterek, "Afrika'yı sömüren, kemiren ve nihayetinde semirenler şimdilerde kasalarını, ambarlarını doldurma derdinde. Gerçek dostları olarak biz Afrika'nın hep yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.



Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu, Başbakan Binali Yıldırım, Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla başladı.



Bakan Çelik açılışta yaptığı konuşmada, tarım sektörünün insanlara gıda, sanayiye ham madde temin eden, aktif bir dış politika enstrümanı olarak son derece stratejik bir sektör durumunda bulunduğunu söyledi.



Afrika'nın, dünya nüfusunun yüzde 15'ine, dünyadaki tarıma elverişli arazilerin yüzde 25'ine sahip olmasına rağmen, küresel ekonomideki payının sadece yüzde 3 olduğuna dikkati çeken Çelik, kıta için sektörün muazzam bir kalkınma potansiyeli barındırdığını belirtti.



Çelik, "Geniş ve verimli arazileri, zengin doğal kaynakları ve insan kapasitesiyle Afrika, dostlarıyla beraber bu makus talihini yenecek güce ve bilgeliğe sahiptir. Türkiye olarak, Afrika'nın bu gayretinde daima güvenilir bir partner olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Toplantının ana temasını "Gıda Güvenliğini Sağlamada Türkiye-Afrika Kırsal Kalkınma Ortaklığı" olarak belirlediklerine işaret eden Çelik, dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı aşacağının tahmin edildiğini, önümüzdeki süreçte en fazla nüfus artışının Sahraaltı Afrika'da yaşanacağının öngörüldüğünü bildirdi.



Çelik, dünya nüfusunu beslemek için kullanılan tarım alanının 1,4 milyar hektar olduğuna dikkati çekerek, her yıl 12 milyon hektar arazinin çeşitli nedenlerle tarım dışına çıktığını anlattı.



"Gıda arz güvenliği, ulusal güvenlik meselesi"



Bakan Çelik, 2050'ye kadar küresel tarımsal hasılanın yüzde 60 oranında artırılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde dünyanın çok büyük siyasi, iktisadi, sosyal ve insani krizlerle karşı karşıya kalacağını ifade etti.



Ülkeler için gıda arz güvenliğinin artık ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:



"Afrika'da ise biraz daha kritik bir durumla karşı karşıyayız. Afrika'nın 1,1 milyar hektarlık kısmı tarıma elverişli. Bunun da sadece 270 milyon hektarı tarımda kullanılıyor ve 16 milyon hektarlık kısmı ancak sulanabiliyor. Bugün dünyada açlık sınırının altındaki nüfusun da yüzde 30'u Afrika ülkelerinde yaşıyor. Afrika'da açlıktan ölümler yaşanırken, Uluslararası Hububat Konseyi küresel tahıl stoklarının 500 milyon tonu aştığını açıkladı. Afrika'yı sömüren, kemiren ve nihayetinde semirenler şimdilerde kasalarını, ambarlarını doldurma derdinde. Gerçek dostları olarak biz Afrika'nın hep yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kıtanın yüksek tarımsal potansiyeli doğru değerlendirildiğinde, kendi gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılayacağına inanıyoruz. İki gün boyunca bu çatı altında yapacağımız görüşmelerde 'Afrika sorunlarına Afrika çözümleri' üretmek için kafa yoracağız."



"İş forumu, Türkiye-Afrika tarımsal iş birliği için dönüm noktası"



Çelik, Türkiye'nin Afrika ile tarımsal ticaretinin 2003'te 480 milyon dolarken 2016'da 2,5 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekerek, kıta tarımındaki sorunlar giderildikçe, tarımın gelişeceğine ve tarımsal ticaret kapasitesinin de artacağına inandıklarını söyledi. Bu amaçla Türkiye ve Afrika'dan 800'e yakın iş adamının katılımıyla Türkiye-Afrika Tarım İş Forumunu düzenlediklerini belirten Çelik, bunu bir dönüm noktası olarak gördüklerini kaydetti.



Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü olan Türkiye'nin önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Çelik, "Ürettiklerimizi sadece 80 milyon vatandaşımızla değil, ülkemize sığınan 3 milyonu aşkın Suriyeli ve Iraklı göçmenlerle ve mazlumlarla paylaşıyoruz." dedi.



Çelik, Türkiye'nin Milli Tarım Projesinin dost ve kardeş Afrika ülkelerince de tarımsal kalkınmada örnek alınacağı kanaatinde olduğunu belirterek, "Biz, Afrika ülkeleriyle iş birliğini uzun vadeli stratejik bir plan olarak görüyoruz. O nedenle de her ülkenin kendi milli tarım projesini oluşturması ve hayata geçirmesinde Türkiye olarak her türlü teknik desteği vermekten kaçınmayacağımızın bilinmesini isterim." diye konuştu.



Afrika'da ortanca yaşın 19, Avrupa'da ise 42 olduğuna dikkati çeken Çelik, bu oranın Afrika için muazzam bir potansiyeli ifade ettiğini söyledi. Çelik, şunları kaydetti:



"Eğer tarımı gençler için cazip kılmayı başarırsak, Afrika sadece kendi geleceğini değil, dünyanın geleceğini de olumlu yönde değiştirebilecektir. Bunun için gençlerin tarım sektörüne teşvik edilmesi ve teknolojik yeniliklerin tarıma entegre edilmesi büyük önem taşıyor. Bu toplantının çıktılarının, 2019 yılında Türkiye'de düzenlenecek olan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."