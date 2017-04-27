Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin her alanda geliştiğini belirterek, "Tarım İş Forumu, bunun en güzel örneği. Türkiye'nin Afrika kıtası ile ekonomik iş birliğinin sadece inşaat, altyapı, enerjide değil, tarım, hayvancılık ve gıda gibi farklı alanlarda da ilerlediğinin bir göstergesi." dedi.



Türkiye - Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu, Başbakan Binali Yıldırım, Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun katılımıyla başladı.



Vardan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 12 yıl önce Afrika Açılım Programı'nı başlattığını hatırlatarak, bu sayede ilişkilerde bambaşka bir noktaya gelindiğini anlattı.



Afrika ülkeleriyle ilişkilerin birçok alanda arttığını vurgulayan Vardan, "Tarım İş Forumu, bunun en güzel örneği. Türkiye'nin Afrika kıtası ile ekonomik iş birliğinin sadece inşaat, altyapı, enerjide değil, tarım, hayvancılık ve gıda gibi farklı alanlarda da ilerlediğinin bir göstergesi." ifadesini kullandı.



Vardan, geçen yılki Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda iş adamlarının gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin anlamlı ticari birlikteliklere dönüştüğüne işaret ederek, Tarım İş Forumu ile de tarım alanında yeni iş birlikleri sağlanacağını ve ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınacağını söyledi. Vardan, "Zirvede imzalayacağımız 'iyi niyet anlaşması' ile DEİK ve Afrika Birliği arasındaki münasebeti tam kurumsal hale getiriyor, kurumlarımızı tam ve tek yetkili muhatap kılıyoruz." diye konuştu.



Son 2 yıl içinde Afrika kıtasındaki iş konseyi sayılarını 21'den 39'a çıkardıklarına dikkati çeken Vardan, "kara kıta"da yatırım imkanlarını araştırmaya ve mevcut ticaret hacimlerini artırmaya devam ettiklerini anlattı.



Vardan, Afrika ile geliştirilebilecek önemli bir potansiyel olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu konu tarım, hayvancılık ve gıda sektörleri için bilhassa geçerli. Bu sektörlerde Türkiye'nin, Türk müteşebbisinin Afrika'ya katabileceği o kadar çok değer var ki. Bu ülkelerde o kadar çok verimli arazi olup da yeteri kadar veya doğru bir şekilde işlenemediği için birçok Afrikalı kardeşimizin aç kalmasına gönlümüz razı olur mu? Türkiye'den güzel hatıralarla olduğu kadar, çantalarınızda aradıklarınızı bulmuş olarak, yeni iş fikirleriyle ve bağlantılarla dönmenizi arzu ediyoruz."



Foruma 300'ü aşkın katılımcı



Türkiye'nin ve Afrika ülkelerinin üst düzey temsilcilerinin bir araya geldiği forumun ana teması, "Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Kırsal Kalkınma Ortaklığı" olarak belirlendi. Foruma, Afrika ülkelerinin tarım, kırsal kalkınma ve balıkçılıktan sorumlu bakanlarının yanı sıra büyükelçiler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri dahil olmak üzere 300'ü aşkın kişi katıldı.



Forum süresince, ülkeler arası tarımsal finansman ve krediler, tarımsal mekanizasyon ve sulama sistemleri, iklim değişikliği dayanıklılığı, tarımsal ticaret ve yatırım gibi konular ele alınacak. Ayrıca, kırsal kalkınmada kadın, gıda ve beslenme güvenliği de masaya yatırılacak.