Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrika Birliği, diğer bölgesel ekonomik örgütler ve tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için samimi gayretler sarf ediyoruz." dedi.



Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu, Başbakan Binali Yıldırım, Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Alpha Conde ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun katılımı ile başladı.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen forumda konuşan Bakan Çavuşoğlu, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak değil, bir çiftçi çocuğu olarak Türkiye ve Afrika Birliği arasında ilk defa tarım bakanları toplantısının ve iş forumun düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.



Afrika ile ilişkileri özellikle 2002 yılından bu tarafa her alanda çok yönlü olarak geliştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "2005 yılında başlattığımız Afrika açılımı artık ortaklık politikasına dönüştü. Afrika'nın her başkentinde büyükelçilik açıyoruz. 15 sene önce 12 olan büyükelçiliğimiz 39'a ulaştı ve bu sayıyı 50'ye ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin de Ankara'daki büyükelçilik sayısının 33'e ulaştığını ve diğer ülkeleri büyükelçilik açmaları için teşvik ettiklerini kaydetti.



THY'nin Afrika'da 51 noktaya uçtuğunu ifade eden Çavuşoğlu, TİKA'nın Afrika Birliği'nde 14 ofisi olduğunu ve bu sayıyı artırmak için çalıştıklarını aktardı.



"İkili ticaret hacmimiz bu kıtayla her yıl artıyor"



Türkiye'den firmaların Afrika ülkelerindeki yatırımlarını artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"İkili ticaret hacmimiz bu kıtayla her yıl artıyor. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Afrika ülkelerini tek tek ziyaret ediyoruz. Afrikalı dostlarımızı da ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı şekilde eğitime önem veriyoruz, 4 bin 500 Afrikalı öğrenci, Türkiye burslarıyla ülkemizde eğitim görüyor. Sadece 2016-2017 yılı için bin 312 Afrikalı öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora bursu verdik. Önümüzdeki süreçte daha çok öğrenciye burs vermek istediğimizi tüm ülkelere bildiriyoruz."



Dışişleri Bakanlığı olarak çok sayıda genç diplomatı, diplomasi akademisinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Birçok Afrika ülkesinin Dışişleri Bakanlıklarının kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz, özellikle bilişim teknolojileri ve dijital arşiv konusundaki tecrübelerimizi Afrika ülkeleriyle paylaşıyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, 2008 yılında İstanbul'da ve 2014 yılında Malabo'da iki Afrika zirvesi gerçekleştirdiklerini belirterek, o zirvede kabul ettikleri eylem planını uygulamak için çalışma gruplarının sürekli bir araya geldiğini vurguladı.



Üçüncü zirveyi 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştireceklerine değinen Çavuşoğlu, "Afrika Birliği, diğer bölgesel ekonomik örgütler ve tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için samimi gayretler sarf ediyoruz." diye konuştu.



"Afrika gelecekte stratejik bir kıtadır"



Afrika Birliği Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko da forumda tarım sektöründe, Afrika ve Türkiye'nin önündeki güçlükler konusunda ortak çözüm bulmaya çalışacaklarını anlattı.



Sosyo-ekonomik varlığı artırmak gerektiğini kaydeden Sacko, Afrika'da açlık, yetersiz beslenme, yoksulluk gibi sorunların yaşandığını bildirdi.



Sacko Türkiye'nin tarım, inşaat, ulaşım başta olmak üzere farklı alanda destek sağladığını ifade ederek, "Afrika gelecekte stratejik bir kıtadır. Özellikle tarım için dünyanın stratejik bir kıtasıdır." dedi.



Forum, yarın sona erecek.