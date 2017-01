Türkiye ABD'yi Dtö'ye Şikayet Edecek

SEVAL OCAK ADIYAMAN/İBRAHİM YILMAZ- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "ABD'nin Türk çelik sektörüne yönelik son derece saçma, hiçbir gerekçesi olmadan antidamping soruşturması açtığını ve ilave gümrük vergisi koyduğunu" belirterek, "Çalışmalarımız bitti, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet edeceğiz. DTÖ'nün böyle bir fonksiyonu ne derece yerine getirebileceğini hep beraber göreceğiz." dedi.



Bakan Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan DTÖ'nün dünya ticaretini serbestleştirmeyi amaçladığını, öte yandan Avrupa Birliği, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP), Körfez İşbirliği Konseyi, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) gibi oluşumların hayata geçirildiğini ancak diğer taraftan bazı ülkelerin de ticareti korumacı alana doğru yönelttiğini anlattı.



Bu bağlamda ABD'nin Türk çeliğine yönelik telafi edici önlemler aldığını belirten Zeybekci, "Bütün bu gelişmelerin olduğu bir ortamda, ABD, Türk çelik sektörüne yönelik son derece saçma, hiçbir gerekçesi yok, antidamping soruşturması açtı ve ilave gümrük vergisi koydu. Gerek gaz, gerek petrol taşımacılığı ve diğer alanlarda kullanılmak üzere iyi teknolojiyle Türk çelik sektörünün ürettiği borulara ilave gümrük vergisi koydu. Gerekçe de son derece komik. Üç defa soruşturma açtı, sıfır çıktı. Dördüncüde 'Türkiye'deki üretici bir firma bir ham maddeyi Ereğli Demir Çelik'ten aldığı için.' Alabilir, nesi var? Özel sektör, kamuya açık, borsada. 'Ama Ereğli Demir Çelik'in bir kısım hissesi de OYAK'ta.' Olabilir, OYAK da bir emeklilik fonu. 'OYAK bir ordu kuruluşu olduğu için devletle bağlantısı olduğundan, devlet buradan gizli bir şekilde bunu sübvanse etti' diyerek, alakasız bir şekilde, 'suyu sen bulandırıyorsun' mazereti bularak böyle bir antidamping soruşturması." ifadelerini kullandı.



Zeybekci, Türkiye'nin de ABD ürünlerine yönelik karşı adımlarını attığını belirterek, "Amerikan ürünleriyle ilgili bazı çalışmalar yaptık, biz de tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Çünkü kamuoyundan bize yoğun baskı ve şikayet geliyor. Bu haksız çalışmaları Dünya Ticaret Örgütüne götürüyoruz. Çalışmalarımız bitti, ABD'yi de Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceğiz. DTÖ'nün böyle bir fonksiyonu ne derece yerine getirebileceğini hep beraber göreceğiz." diye konuştu.



"ABD'nin umursamaz kararlar alması, gerçekleştirilemez"



Nihat Zeybekci, ABD Başkanlığına seçilen iş adamı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla ABD ekonomisinde ve Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasında oluşabilecek değişiklikleri de değerlendirdi.



Dünya haritasının ekonomik menfaatler doğrultusunda yeniden çizildiğini, bu bağlamda en önemli çıkışlardan birinin Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesi olduğunu vurgulayan Zeybekci, Trump'ın korumacı, içine kapalı, milliyetçi ve farklı ekonomi söylemleriyle ön plana çıktığını ve bunların sonuçlarının gelecek günlerde görüleceğini dile getirdi.



Zeybekci, "Ama bu ne derece sürdürülebilir, devam ettirilebilir, o ayrı bir mesele. Amerika gibi global bir ekonominin, tüm dünyada gerek ham madde, tüketim alışkanlıklarını kontrol eden, dağıtım kanallarını kontrol eden, tüm dünyada var olan Amerikan ekonomisinde, içine kapalı, her şeyi içeride üreten ve ekonomik menfaatlerin çatışması anlamında bir süreci yaşamayı ne derece başarabilirsiniz? Bu, büyük bir soru işareti ama bu denemeyi göreceğiz en azından." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'nin tüm dünyayı umursamaz şekilde kararlar almasının "gerçekleştirilemez" olduğuna dikkati çeken Zeybekci, milli gelirinin yüzde 25'ini dış ticaretten elde eden ABD ekonomisi için doların değerinin çok önemli olduğunu söyledi.



Zeybekci, Fed'in faiz politikasını dünyanın diğer ekonomilerinden bağımsız şekillendirilemeyeceğini, ayrıca Türkiye ekonomisi açısından da Fed kararlarından ziyade AB Merkez Bankasının pozitif kararlarının etkili olacağını kaydetti.