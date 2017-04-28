"Türkiye AB'nin stratejik ortağı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin sadece AB üyeliğine aday bir ülke olmadığını aynı zamanda AB'nin stratejik ortağı olduğunu belirterek, "AB olarak üyelik müzakerelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Askıya alınmadı, sona ermedi." dedi.



Mogherini, Malta'nın başkenti Valetta'da düzenlenen AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basın açıklamasında bulundu.



"Gymnich Toplantıları" ismiyle bilinen toplantıları oldukça faydalı, verimli, yapıcı ve önemli olarak değerlendiren Mogherini, "Türkiye ile samimi ve açık bir görüş alışverişinde bulunduk. AB üyesi ülkelerle Türkiye'nin mevcut durumunu ve ilişkilerimizin geleceğini değerlendirdik." dedi.



Mogherini, yapılan gayri resmi toplantılarda resmi kararlar alınmadığına dikkati çekerek, "Biz, Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerin bağımsız olarak kendi yönetim sistemine karar verme hakkını tanıyoruz ve saygı duyuyoruz." diye konuştu.



Türkiye'de gerçekleştirilen referandum sonrasında itirazların olmasına rağmen çıkan sonuçlara saygı duyduklarını ifade eden Mogherini, "Yapılan anayasa değişikliğinin uygulanması hakkındaki değerlendirmeyi öncelikle Venedik Komisyonu'nun tavsiyelerine ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) gözlemlerine ve özellikle yayımlanacak son raporuna göre yapmayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Mogherini, Türkiye'de yapılacak anayasa değişiklerinin uygulanmasında en üst seviyede milli birliğin amaçlanmasını ve siyasi iradenin de tüm siyasi görüştekilere saygı duymasını beklediklerini hatırlatarak, "Avrupa Birliği, istikrarlı, güvenli, ekonomik olarak başarılı ve demokratik bir Türkiye'den yana." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin birçok farklı konuda önemli bir partner ve aktör olduğunu belirten Mogherini, "Bizim niyetimiz hiçbir zaman Türkiye'ye veya Türk halkına zarar vermek olmadı, olmayacakta. Aksine biz, tüm Avrupa Birliği ve Türkiye vatandaşları için birçok alanda yapıcı iş birliği amacındayız." dedi.



"Türkiye AB'nin stratejik ortağı"



Türkiye'deki Anayasa değişikliğinin uygulamaya konulduktan sonra Kopenhag kriterlerini yerini getirip ve en sonunda AB üyesi olup olmayacağı yönündeki bir soruya da Mogherini, şöyle cevap verdi:



"Bu ağırlıklı olarak uygulamaların nasıl gerçekleşeceğine bağlı olacak. Çünkü takvim henüz belli değil. Bazı uygulamalar hemen yürürlüğe girebilir, bazıları da zaman alabilir. Bu Türkiye'nin (anayasa) değişikliklerini nasıl uygulayacağına bağlı olacak. Dolayısıyla bu Türkiye'ye bağlı olacak."



Mogherini,bir başka soru üzerine Türkiye'nin sadece AB'ye aday bir ülke olmadığını ayrıca AB'nin stratejik ortağı olduğunu söyledi. Türkiye'nin terör ile mücadelede, Suriye krizinde AB için önemli bir ülke olduğunu, G20 üyesi olduğunu, gümrük birliği üyesi olduğunu belirten Mogherini, "Türkiye ile bizim ilişkilerimiz AB üyeliğine kabulün çok ötesinde. AB olarak üyelik müzakerelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Askıya alınmadı, sona ermedi. Fakat yeni fasılların açılması için şu an sürdürülen bir çalışma da yok." ifadelerini kullandı.



"Görüşmeler dramatik değil ama açık ve samimi görüşmelerdi"



Bugün yapılan toplantıda Türkiye'ye karşı havanın nasıl olduğu yönündeki bir soruya da Mogherini, "Toplantıda iki oturum yaptık. Birinci oturum kendi aramızdaydı ve Türkiye ile mevcut ve gelecekteki ilişkilerimizi ele aldık. Görüşmeler dramatik değil ama açık ve samimi görüşmelerdi." cevabını verdi.



Mogherini, Türkiye'de bazı meslek gruplarına vize kolaylığı sağlanmasına ilişkin bir soru üzerine, vize serbestisi konusundaki görüşmelerin halen devam ettiğini söyledi.



Toplantıda nihai resmi bir karar alınması için baskı yapmadıklarını, toplantının da zaten gayri resmi nitelikte olduğunu belirten Mogherini, öğleden sonra yapılan oturumun sadece AB ile Türkiye arasında olmadığını diğer aday ülkelerin de toplantıya katıldığını sözlerine ekledi.