Türkiye-Ab Göçmen Mutabakatı

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında 5 Suriyeli sığınmacı Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi.



Resmi açıklamaya göre, Yunanistan emniyeti ve Frontex iş birliği ile icra edilen geri gönderme işleminde sığınmacılar, Midilli'den Adana'ya havayoluyla yollandı.



Aralarında üç kadının da bulunduğu sığınmacıların, uluslararası koruma başvurularını geri çektikleri ifade edildi.



Böylece, mutabakat kapsamında geri gönderilen sığınmacı sayısı 870'e yükseldi.



Türkiye ve Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşması kapsamında geçen yıl başından bu yana bin 183 kişi Türkiye'ye iade edildi.