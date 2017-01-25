Türkiye-Ab Göçmen Mutabakatı

Yunanistan'dan bir Türk vatandaşı ve 13 Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye geri gönderildiği bildirildi.



Yunanistan'dan yapılan resmi açıklamaya göre, yasadışı göçmen olduğu belirtilen Türk uyruklu kişi İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim edildi. İade işleminin Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşması çerçevesinde olduğu kaydedildi.



Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında ise 13 Suriyeli sığınmacının Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.



Sığınmacıların Midilli Adası'ndan Avrupa sınır koruma ajansı Frontex ve Yunan emniyeti aracılığıyla uçakla Adana'ya gönderildiği ifade edildi.



Açıklamada, aralarında 9 erkek, bir kadın ve üç sahipsiz çocuğun bulunduğu sığınmacıların 11'inin uluslararası koruma başvurularından vazgeçtikleri, birinin iltica başvurusunu geri çektiği ve birinin ise bu talepte bulunmadığı bilgisine yer verildi.



Böylece göçmen mutabakatı kapsamında geri gönderilen sığınmacı sayısı 851'e ulaştı. AB ve Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması kapsamında ise Yunanistan'dan iade edilen Türk ve yabancı uyruklu kişi sayısı 55 oldu.