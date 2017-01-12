Türkiye-Ab Göçmen Mutabakatı

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye 27 Suriyeli sığınmacı geri gönderildi.



Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sığınmacılar Avrupa Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın gözetiminde Midilli Adası'ndan hava yoluyla Adana'ya ulaştırıldı.



Aralarında 17 erkek, 4 kadın ve 6 sahipsiz çocuğun bulunduğu sığınmacıların, 14'ünün uluslararası koruma başvurularından vazgeçtiği, geri kalanının ise iltica taleplerini geri çektiği belirtildi.



Böylece, geçen nisandan bu yana devam eden iade işlemleri kapsamında toplam geri gönderilen sığınmacı ve göçmen sayısı 828'e ulaştı. Mutabakat kapsamında adalarda tutulan göçmen sayısı ise 15 binin üzerinde.