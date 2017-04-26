Türkiye 3'üncüsünden Demir'e Ziyaret

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 37 kilogramda üçüncülük elde eden Diyarbakırlı sporcu Esra Güler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret etti.



Afyonkarahisar'da 17-19 Nisan tarihleri arasında yapılan 14-15 yaş Minik Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 37 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Esra Güler, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i makamında ziyaret etti. Demir, başarısından dolayı Güler'i ödüllendirerek, her zaman sporculara destek olacaklarını belirtti. - DİYARBAKIR