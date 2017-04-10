Türkiye 3. Kadınlar Futbol Ligi 6. Grup'ta oynanan 20. hafta maçında deplasmanda Kayseri Atletikspor'a konuk olan lider Sivas Gazi Lisesi sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Bu sonuç ile Sivas temsilcisi puanını 60'a çıkartırken, Kayseri Atletikspor ise 31 puanda kaldı.



Stat: Argıncık 1 Nolu



Hakemler: İsmail Şakar xx, Kübra Kizılın xxx, Büşra Andaç xxx



Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit



Kayseri Atletikspor: Tuse Şahiner x, Esengül Ceylan x, Ayşegül Eroğlu x, Sema Çetin x, Meryem Yılmaz x, Ceyda Doğan x, Yağmur Akpınar x, Buse Tokcan x, Emine Aysel x, Emine Salur x (Dk. 75 Selen Kösemen x), Rabia Hötelek x



Sivas Gazi Lisesi: Ümmühan Susuz xxx, Şerife Hazırbulan xx (Dk. 46 Büşra Ertoğral x), Hatice Küçükyıldız xxx, Zeynep Soyguncu xxx, Beyzanur Çoban xxx, Edanur Aykan xxx, Kader Şimşek xxx, Figen Naçar xxxx, Sadiye Pınarbaşı xxx, Tuğba Doğan xxx (Dk. 46 Mervenur Kılıçaslan xx), Aysel Şimşek xxx



Goller: Tuğba Doğan Dk. 8, Figen Naçar Dk. 12, 34 ve 54 (Sivas Gazi Lisesi) - KAYSERİ