Türkiye 3 Ay Daha Ohal'de
Bakanlar Kurulu, MGK'nın OHAL'in uzatılması tavsiyesine onay verdi.
Bakanlar Kurulu, MGK'nın OHAL'in uzatılması tavsiyesine onay verdi. OHAL TBMM'nin onaylaması sonrası 3 ay daha uzayacak.
Kaynak: Dunya.com
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