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Türkiye 3 Ay Daha Ohal'de
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Türkiye 3 Ay Daha Ohal'de

Bakanlar Kurulu, MGK'nın OHAL'in uzatılması tavsiyesine onay verdi.

Türkiye 3 Ay Daha Ohal'de

Bakanlar Kurulu, MGK'nın OHAL'in uzatılması tavsiyesine onay verdi. OHAL TBMM'nin onaylaması sonrası 3 ay daha uzayacak.

Kaynak: Dunya.com

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