Türkiye 2017'yi Büyük Bir Büyümeyle Kapatacak"

HALİL FİDAN - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye'deki işsizlik oranına baktığımız zaman ilk 3 ayda Türkiye'de 760 bin yeni iş imkanı ortaya çıkmış. Bu yeni iş sahalarının açıldığının en somut göstergesi. Bu durum Allah izin verirse bu seneyi Türkiye'nin büyük bir büyümeyle kapatacağını gösteriyor." dedi.



Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye açısından son yılların zorlu geçtiğini söyledi.



Yaşanan tüm gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kesintisiz devam eden büyüme trendinin bunun somut göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.



Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin gücüne inandıklarını kaydederek, hükümetin attığı adımların ekonomiye yansıması için kendilerine düşen her sorumluluğu yerine getirerek, çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.



Gerçekleştirilen ekonomik adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında iş sahibi olanların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.



"Bütün göstergeler olumlu"



Seferberlik sayesinde piyasalarda canlanma gözlemlediklerini, bu sayede işsizliğin ciddi anlamda azaldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Sektör olarak ekonomideki bu adımları olumlu ve gelecek için umut verici görüyoruz. Bu yıl reel sektör için inşallah umut verici olacaktır. Şu andaki bütün göstergeler olumlu. Biliyorsunuz Türkiye'deki işsizlik oranına baktığımız zaman ilk 3 ayda Türkiye'de 760 bin yeni iş imkanı ortaya çıkmış. Bu yeni iş sahalarının açıldığının en somut göstergesi. Bu durum Allah izin verirse bu seneyi Türkiye'nin büyük bir büyümeyle kapatacağını gösteriyor. Zaten bütün uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyüme rakamlarını yukarı doğru revize ettiler. Bu da inşallah 2017 sonu itibarıyla beklentimizi yakalayacağımızı gösteriyor."



Hisarcıklıoğlu, çevre ülkelerde uzun yıllardır süren istikrarsızlıklara rağmen, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğine inandığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Rifat Hisarcıklıoğlu, ŞUTB'nin Türkiye'deki borsacılığın önde gelen kurumlarından bir tanesi olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da elde edilecek ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilip, ülke ekonomisine katkı sunmasını temenni etti.