Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Kuşak ve Yol Zirvesi'nin, liderlerimizin gerek ikili ilişkiler gerekse kuşak ve yol projesi konusunda iş birliği imkanlarını ele almaları için iyi bir fırsat teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.



Türkeş, Hilton Otel'de, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Ankara Politikalar Merkezi ile Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfının ortaklaşa düzenlediği "Türkiye 2. Çin Araştırmaları Konferansı"nın açılışında konuştu.



Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihten gelen güçlü dostluk bağlarına, köklü siyasi ve kültürel ilişkilere sahip olduğunu belirten Türkeş, Çin ile ilişkilere uzun vadeli bir perspektifle yaklaştıklarını söyledi.



Türkeş, son dönemde Çin ve Türkiye arasında diplomatik alanda çok ciddi adımlar atıldığını, iki ülke arasında stratejik iş birliği açısından önemli ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.



Geçmiş dönemde Çin ile yapılan resmi görüşmeleri hatırlatan Türkeş, iki ülke arasında her düzeyde temasın devam ettiğini dile getirdi.



Türkeş, Türkiye ve Çin arasında artan ziyaretlerin ekonomik ve ticari iş birliğinin gelişmesine zemin hazırladığına işaret etti.



"Kuşak ve Yol Zirvesi iyi bir fırsat"



Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması konusunda örtüşen perspektiflere sahip olunduğunu vurgulayan Türkeş, "Başından beri desteklediğimiz Kuşak ve Yol Projesi'yle ikili ilişkilerimizde yeni bir stratejik iş birliği alanı ortaya çıkarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret etmeleri öngörülmektedir. Bu zirvenin liderlerimizin gerek ikili ilişkiler gerekse kuşak ve yol projesi konusunda iş birliği imkanlarını ele almaları için iyi bir fırsat teşkil edeceğine inanıyorum." diye konuştu.



Türkeş, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini kaydetti.



Yurt dışında 40'ın üzerinde kültür merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsünün, yakın tarihte Pekin'de de bir kültür merkezi açmasını arzu ettiklerini bildiren Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pekin'e ziyaretinde, bu amaçla iki ülke arasında kültür merkezleri anlaşmasının imzalanmasının karşılıklı kültürel iş birliğinin artırılması açısından da önem taşıdığını söyledi.



Konuşması sonrasında Başbakan Yardımcısı Türkeş'e, Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang tarafından birinci konferans kitapçığı takdim edildi.