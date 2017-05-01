Türkiye 16 Yaş Altı Hokey 5s 1. ve 2. Lig

Türkiye 16 Yaş Altı Hokey Erkek ve Kız 1. ve 2. Lig karşılaşmaları, Osmaniye'de başladı.



Osmaniye Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Hokey Sahası'nda gerçekleştirilen lig karşılaşmalarına, Türkiye'nin farklı illerinden 47 takımdan erkek ve kız toplam 550 sporcu katılıyor. Karşılaşmalar 4 Mayıs Perşembe günü sona erecek.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 2002'de başlayan hokey branşının 15 yıl içinde hızla geliştiğini belirtti.



Bu 15 yıl içinde hokey branşının 50 ile yayıldığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:



"Osmaniye'de bu sporun gelişmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Buradan Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcu ve takımlar çıkardık. Türkiye'de iki hokey sahası var. Birisi Konya'da diğeri Osmaniye'de. Bu ay süresince sahamız dolu. Hedefimiz Süper Lig maçlarını ilimizde oynatabilmek." diye konuştu.