Türkiye 1. si Babaoğlu Kolejinden

Kendine güvenen ve hedefine kilitlenen mutlu bireyler sanatsal ve sosyal etkinliklerde, sporda ve sınavlarda da okullarını yüceltmeye devam ediyor. Hafta başında basketbolda il birincisi olan okulumuz, Teog-1 sonuçlarının ardından okul ortalamasındaki kitlesel başarısıyla ve Türkiye 1. si olan öğrencimizle de ülkemizin en iyi okulları arasındaki yerini pekiştirdi.

120 SORU-120 DOĞRU TÜRKİYE 1.LİĞİ

8. Sınıf öğrencimiz, Nil Eda Ünsal, altı dersten sorulan toplam 120 sorunun tümünü doğru yanıtladı. 2016-2017 Teog-1 Sınavında iki oturumda öğrencilere her dersten 20 yöneltildi. Her iki günde sorulan 120 sorunun tamamını doğru cevaplamasıyla hem il birinciliğini hem de Türkiye birinciliğini Babaoğlu Kolejine kazandırdı.

Özel Babaoğlu Eğitim Kurumları olarak, ayrıca kitlesel olarak da büyük bir başarı elde ettik. Geçtiğimiz yıl 68 öğrencimizin 30'unu Fen Liselerine göndererek bu alanda rekor kırarken, bu yıl Teog-1'de Türkçeden %85, Matematikten %81.20 Fen ve Teknolojiden %96.50, TC.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden %91.30, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden %93 ve İngilizceden %87.50 ortalama ile yolumuza devam ediyoruz. Öğrencilerimiz, %89.1 genel başarı ortalaması yaparak geleceklerini aydınlattılar.

Yine bir sınavı kendimize yakışır şekilde tamamlamanın mutluluğuyla Özel Babaoğlu Eğitim Kurumları olarak; bu tabloyu oluşturan öğrencilerimize, öğrencilerimizin ailelerine, öğretmenlerimize, destek ve emek veren herkese teşekkür ederiz.

