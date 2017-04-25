Turkish Cargo, Tim ile Çalıştayda Buluştu

Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) bağlı birliklerle çalıştayda bir araya geldi.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, çalıştaya TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal, Sebze Meyve Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Melisa Tokgöz Mutlu ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan'ın yanı sıra ihracatçı birliklerinin temsilcileri katıldı.



THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kargo Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Halit Anlatan, Kargo Operasyon Başkan Yardımcısı Serdar Demir ve ilgili ünitelerin yöneticileri de çalıştaya iştirak etti.



Özen, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın çok faydalı olacağını belirtti. Amaçlarının ihracatçıların beklentilerini daha detaylı ve olabildiğince sayılarla alabilmek olduğunu kaydeden Özen, "Bunu en iyi şekilde kendi içimizde planlamak ve maksimum şekilde hazırlıklarımızı yapmayı, dolayısıyla sezonun başlamasıyla beraber hızlı bir şekilde ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına karşılık verebilmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.



TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Seyyar ise ihracatçı firmaların özellikle uzak uçuşlarla ilgili beklentilerinin olduğunu bildirdi.



Seyyar, amaçlarının Türkiye'deki ihraç ürünlerinin dünya metropollerine birkaç günlük zaman diliminde ulaştırılması olduğunu aktararak, "Halihazırda ihracatını gerçekleştirdiğimiz bu ürünlerin değerini nasıl artırırız? Hem tüketiciye olan değeri hem de piyasa değeri olarak ülke ekonomisine artı ne ilave edilebilir çabası sonucunda buradayız. Aslında amaç ortak; ülke ekonomisine ne kadar ilave katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Çalıştayda, Turkish Cargo'nun mevcut filo ve network yapısının yanında yakın zamanda hangi bölgelere ağırlık verilebileceği, filoya ilave edilecek yeni uçaklar ile ulaşılacak kapasite hakkında geniş bilgiler aktarıldı.