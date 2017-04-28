Turkish Cargo'nun İzmir-Tel Aviv Seferleri Başlıyor

İzmir'den İsrail'in Tel Aviv kentine 29 Nisan'dan itibaren düzenleyenecek tarifeli kargo seferleriyle su ürünleri ihracatının desteklenmesi amaçlanıyor.
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