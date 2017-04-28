Turkish Cargo'nun İzmir-Tel Aviv Seferleri Başlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, taze balık taşımaları için İzmir'den İsrail'in Tel Aviv kentine 29 Nisan'dan itibaren düzenleyeceği tarifeli kargo seferleriyle su ürünleri ihracatını destekleyecek.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri ihracatında her dört balıktan üçünün Ege Bölgesinden gönderilmesi nedeniyle artan ihracat talebine etkin çözümler üreten Turkish Cargo, yolcu ve kargo uçakları ile dünyanın dört bir yanına taze balık gönderileri için sunduğu servislere bir yenisini daha ekledi.



Şirket, taze balık gönderileri için en hızlı servisi İzmir-Tel Aviv kargo seferleriyle başlatıyor. Turkish Cargo, böylece ürün tazeliği ve kalitesi korunarak aynı gün taze balığı Tel Aviv'de alıcıları ile buluşturmayı hedefliyor.



Müşterileri için dünyadaki üretim ve ticaret merkezlerine en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo'nun kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanaklar, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.