Turkish Brass Filarmoni, 29 Ocak'ta CRR Konser Salonu'nda...



Şef: Erden Bilgen



Program:



Erden Bilgen Mehteran



W.A. Mozart Türk Marşı (Düzenleme: Erden Bilgen) Kevser Hanım Nihavent Longa (Düzenleme: Erden Bilgen) G. Gershwin Mavi Rapsodi "Blue Rhapsody"



D. Shostakovich Vals"Jazz Suite" (Düzenleme: Erden Bilgen) Zequinha de Abreu Tico - Tico "Latin"



Erden Bilgen Geleneksel Süit "İstanbul"



Jean-Baptiste Lully Türk-Osmanlı Tören Müziği (Düzenleme: Erden Bilgen) Dede Efendi Yine Bir Gülnihal (Düzenleme: Erden Bilgen)



A. Piazzolla Liebertango, Solo Trompet, Trombon, Tuba & Brass Orkestra (Düzenleme: Erden Bilgen) John Williams Olympic Medley



Brass Filarmoni, 2015 yılında Türkiye Filarmoni Dermeğinin desteği ile CSO, Bilkent Senfoni, Borusan Filarmoni, Ankara ve İstanbul Devlet Operaları ve Konservatuvar orkestralarında çalışan, mesleklerine gönül vermiş, ülkemizi yurt içinde ve dışında üstün başarı ile temsil eden konservatuvar mezunu değerli sanatçıların birlikteliği ile kurulmuştur.



Günümüzde tüm gelişmiş ülke yöneticilerinin toplumlarının ekonomik, kültürel ve moral gücünü sergilemek, birlik ve beraberliğini, yaşam sevinci ve coşkusunu sağlamak amacı ile özenle koruduğu madeni üflemeli ve vurmalı çalgılar müzik kültürü, tarih boyu Türk beyliklerinin ve imparatorlukların kurulmasına, korunmasına ve yaşatılmasına esin ve güç kaynağı olmuştur. Brass Filarmoni, binlerce yıllık Türk Tören Müziği Kültür geleneğimizin ülkemizde ve dünyadaki en gelişmiş örneklerinden birisidir. rkestranın repertuvarında çağlar boyu bu çalgılar kullanılarak bestelenen tanınmış eserlerin yanında dünya müzik tarihinde iz bırakmış olan bir çok beste ve film müziği de yer almaktadır.



Orkestranın sanat yönetmenliği ve şefliğini Erden Bilgen yürütmektedir.