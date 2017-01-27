Turkish Brass Filarmoni 29 Ocak'ta İstanbul'da Konser Verecek

Turkish Brass Filarmoni, 29 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, orkestra sanat yönetmenliği ve şefliğini Erden Bilgen'in üstlendiği topluluk, 29 Ocak Pazar günü Cemal Reşit Rey Konser Salonunda sahne alacak.



Turkish Brass Filarmoni, Türkiye Filarmoni Derneğinin desteğiyle, Cumhurbaşkanlığı Senfoni, Bilkent Senfoni, Borusan Filarmoni, Ankara ve İstanbul Devlet Operaları ve Konservatuvar orkestralarında çalışan, Türkiye'yi yurt içinde ve dışında temsil eden sanatçıların birlikteliğiyle 2015'te kuruldu.



Konserde, Erden Bilgen düzenlemesiyle "Mehteran" ve "Geleneksel Süit İstanbul", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Türk Marşı", Kevser Hanım'ın "Nihavent Longa", Dmitri Shostakovich'in "Vals Jazz Suite", Jean-Baptiste Lully'nin "Türk-Osmanlı Tören Müziği", Dede Efendi'nin "Yine Bir Gülnihal", Astor Piazzolla'nın "Libertango", John Williams'ın "Olympic Medley", Gershwin'in "Blue Rhapsody" ve Zequinha de Abreu'nun "Tico-Tico Latin" adlı eserleri yorumlanacak.