Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 69-66 mağlup oldu.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Christos Christodoulou xx, Fernando Rocha xx, Anne Panther x
Darüşşafaka Doğuş: Clyburn xx 9, Wanamaker xxx 17, Anderson x 4, Moerman xx 7, Zizic xx 4, Mehmet Yağmur x, Birkan Batuk x 3, Furkan Aldemir xx 6, Bertans xx 13, Harangody x 3
Başantrenör: David Blatt
Zalgiris: Pangos xx 14, Westermann x 6, Ulanovas xx 6, Jankunas x 6, Lima xx 11, Lekavicius xx 6, Seibutis x 2, Motum x 5, Milaknis xx 8, Kavaliauskas xx 5
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 14-16 (Zalgiris lehine)
Devre: 31-38 (Zalgiris lehine)
3. Periyot: 49-55 (Zalgiris lehine)
5 faulle çıkan: Pangos (Zalgiris) - İSTANBUL
Turkish Airlines Euroleague
Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Litvanya’nın Zalgiris takımına 69-66 mağlup oldu.
Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 69-66 mağlup oldu.