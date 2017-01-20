Turkish Airlines Euroleague

Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Darüşşaka Doğuş, Rus temsilcisi UNICS Kazan’ı 71-64 mağlup etti.

Turkish Airlines Euroleague

Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Darüşşaka Doğuş, Rus temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etti. Darüşşaka Doğuş, 18. maçında 10. galibiyetini aldı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Carmelo Paternico xx, Spiros Gkontas xx, Benjamin Jimenez xx

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker xxx 16, Clyburn xx 7, Anderson xx 10, Moerman xxx 17, Zizic xxx 13, Wilbekin xx 6, Bertans x 2, Harangody x, Birkan Batuk x, Mehmet Yağmur x, Oğuz Savaş xx

Başantrenör: David Blatt

UNICS Kazan: Stoll xx 3, Antipov xx 13, Langford xxx 16, Clarke xx 3, Kaimakoglou x, Parakhouski xxx 13, Johnson xx 10, Williams xx 6, Panin x

Başantrenör: Evgeny Pashutin

1. Periyot: 23-17 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

Devre: 33-34 (UNICS Kazan Doğuş lehine)

3. Periyot: 51-52 (UNICS Kazan Doğuş lehine) - İSTANBUL

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