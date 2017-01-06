Turkish Airlines Euroleague

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano’yu 86-79 mağlup etti.

Turkish Airlines Euroleague

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano'yu 86-79 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 10. galibiyetine ulaştı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Matej Boltauzer xx, Carlos Cortes xx

Fenerbahçe: James Nunnally xx 19, Bobby Dixon xx 11, Nikola Kalinic x 10, Ekpe Udoh xx 18, Luigi Datome xx 17, Kostas Sloukas x 8, Jan Vesely x 2, Bogdan Bogdanovic x, Ahmet Düverioğlu x 1, Pero Antic x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

EA7 Olimpia Milano: Mantas Kalnietis xxx 20, Milan Macvan x 6, Miroslav Raduljica xx 12, Zoran Dragic x 3, Abass Awudu x, Krunoslav Simon xx 5, Ricky Hickman xxx 15, Jamel McLean xx 12, Simone Fontecchio xx 4, Andrea Cinciarini x 2

Başantrenör: Jasmin Repesa

1. Periyot: 18-19 (EA7 Olimpia Milano lehine)

Devre: 41-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 63-58 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle çıkan: Krunoslav Simon (EA7 Olimpia Milano) - İSTANBUL

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