Turkish Airlines Challenge Turnuvası Antalya'da Başladı

Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı olan Turkish Airlines Challenge 2017, Antalya'nın Belek Bölgesinde start aldı.



Dünyanın dört bir yanından şampiyon adaylarının Avrupa, Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde mücadele ettikleri bir platform olan ve 1987 yılından bu yana düzenlenen European Challenge Tour'un Türkiye ayağı Turkish Airlines Challenge Turnuvası, Belek'te bulunan Gloria Golf Sahalarında başladı.



Geleceği parlak genç golfçüler, yeteneklerini ispatlayabilmek için Gloria New Course sahasında gerçekleşecek organizasyonda yerini alırken Gloria, toplam 200 bin Euro ödüllü turnuvaya arka arkaya üçüncü defa ev sahipliği yapıyor.



Avrupa Turu'nun bir alt organizasyonu Challenge Tour'da yılın ikinci organizasyonu olarak oynanan turnuvada, 30'u aşkın ülkeden toplam 156 oyuncu mücadele ediyor. Bu yılki turnuvada Türkiye'yi profesyonel golfün usta isimleri, Mustafa Hocaoğlu, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Ediz Kemaloğlu temsil ederken, amatör kategoride ise Leon Açıkalın, Berk Çelik, Mutlu Güner, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim Türkiye adına mücadele edecek diğer isimler olacak.



Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf turnuvası olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge 2017, 23 Nisan Cuma günü sona erecek. - ANTALYA