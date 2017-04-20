Turkish Airlines Challenge Tour'un Türkiye Ayağı Bugün Başladı

Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı bugün Turizm Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde başladı.



Bu yıl toplam ödülü 200 bin Euro'ya yükseltilen organizasyonda dokuzu Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıktı. 30'u aşkın ülkeden toplam 156 oyuncunun katılacağı Turkish Airlines Challenge'da beşi amatör toplam dokuz oyuncu sahaya çıkarak mücadelesini sürdürüyor. 23 Nisan 2017 Pazar günü sona erecek olan turnuvada Mustafa Hocaoğlu, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Ediz Kemaloğlu profesyonel, Leon Açıkalın, Berk Çelik, Mutlu Güner, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim da amatör olarak ülkemizi temsil ediyor. - ANTALYA