Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am Turnuvası Sona Erdi
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club'ta gerçekleştirilen Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am Turnuvası'nda 24 profesyonel, 72 amatör oyuncunun oluşturduğu 24 takım mücadele etti. Turnuvada birinciliği Sebastian Soderberg, Yusuf Kaya, Mustafa Güzel ve Abdullah Irmak'tan oluşan National Golf Club takımı elde etti. Paul Maddy, Arzu Narin, Oya Dağlı ve Zühra Kırıkgeri'den oluşan Bodrum Golf Club ikinci, Ben Evans, Stefan Nottenboom, Hasan Ceylan ve Yavuz Küçük'ten oluşan Carya Golf Club ise üçüncü oldu. Geçen yılın şampiyonu Fransız Clement Sordet de Ali Şahin ve Yavuz Üngör ile birlikte sahaya çıktı.
Turnuvanın birincisi olan takıma ödülünü İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, ikinci takıma ödülünü Türk Hava Yolları Antalya Bölge Müdürü Ömer Durna, üçüncü takıma ise European Challenge Tour Genel Müdürü Alsin de Soultrait verdi.
Turnuvaya İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanı Erol Rüstemoğlu, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan katıldı.
- Antalya